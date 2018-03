© Archiv ME Geithain ME 800 K - Boxenmessung im Hörraum

© Archiv Der Einmessservice überprüft die Nachhallzeit, die im stereoplay-Raum sehr gleichförmig verläuft.

Anzeige

Die Geithain zeigt bereits in der Werkseinstellung einen extrem breitbandigen und linearen Schalldruckverlauf. Die leichte Tiefbassbetonung im Bereich um 40 Hertz ist eine Folge von Raummoden, die im stereoplay-Hörraum zwar bedämpft, aber nicht völlig unterdrückt sind. Wie bei der Ayon reicht der Frequenzgang bis unter 30 Hertz. Noch tiefere, für die Chassis möglicherweise gefährliche Werte werden elektronisch ausgeblendet. Der Frequenzgang ist über den gesamten Hörbereich hinweg ausgewogen und lässt sich unter Einsatz der variablen Ortsfilter noch weiter perfektionieren. Die leichten Welligkeiten im Mitteltonbereich sind ein Spiegel der Raumakustik und Boxenaufstellung.

Die Auslieferung der ME 800 beginnt mit der Ermittlung der Nachhallzeit, die frei von größeren Schwankungen sein sollte. In ungünstigen Räumen macht generell eine Verbesserung der Akustik mehr Sinn als elektronische Eingriffe an den Boxen. Frequenzgangkorrekturen können Resonanzen mildern, doch ihr Wesen (verzögertes Ausschwingen) bleibt.

Die kleineren Standboxen neben der weißen ME 800 waren Vorserienmuster der neuen ME 160. Die ebenfalls koaxiale Passivbox wird paarweise rund 8000 Euro kosten. Test in einer der kommenden Ausgaben.

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…