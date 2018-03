Peiker/Alac Bluetouch Datenblatt

Die Musik gibt er dann via Kabel an den Line-in des Autoradios weiter oder beamt ihn an einen FM-Transmitter, der in die Antennenleitung geschleift wird. Bedient wird über den großen Touchscreen, der ohne Text auskommt und nur auf Symbol-Schaltflächen setzt. Das ist über weite Strecken sehr einfach, an manchen Stellen muss man die Belegung aber erlernen. In der neuesten Software-Version (13.03.08) ist jetzt auch eine Sprachsteuerung integriert. Während sich die Spracherkennung recht hakelig gab und diktierte Nummern oft nicht erkannte, klappte die sonstige Handhabung problemlos.

So ist das Nummernwählen, Adressbuch-Durchforsten oder Musikverwalten am Touchscreen wegen der durchdachten Menüführung die helle Freude. Unterwegs klang die Bluetouch stets sehr gut verständlich, aber etwas angestrengt - im Auto mit der Tendenz zum Quäken, im Festnetz etwas blechern. Da die Software aber ständig weiterentwickelt wird und Updates via USB-Stick aufgespielt werden können, besteht Hoffnung, dass zumindest die Spracherkennung bald so gut wie von Peiker gewohnt funktioniert.

Preis 299.00 € Wertung 417.0 Punkte

