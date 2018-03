Philips SHC 8565 Datenblatt

© Archiv

Der eine ist zwar drahtlos, aber energiegebunden. Und so finden sich Akkus für den Hörer, eine Bedienungsanleitung und eine Dockingstation im Paket, die gleichzeitig auch Sendestation ist. Die Kontaktaufnahme zwischen Sender und Empfänger geht sehr zügig und vor allem ganz automatisch vonstatten. Die Lautstärke lässt sich am Hörer regulieren, die bevorzugte Bass- oder Höheneinstellungen ebenso. Trotz angepriesenem Rauschunterdrückungssystem ist das Signal keineswegs rauschfrei. Der Bass tönt erstaunlich voll, wenn auch etwas aufgeplustert per Oberbass. Zudem pulst der Hörer deutlich bei tieferen Frequenzen. In den Höhen verfärbt der Philips. Dennoch: für einen Funk-Kopfhörer ein akzeptabler Klang.

Anzeige

Philips SHC 8565

Hersteller Philips Preis 120.00 € Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema IFA-Vorschau Philips präsentiert Bluetooth-Kopfhörer Fidelio M1BTBL Philips verspricht mit seinem Bluetooth-Kopfhörer Fidelio M1BTBL kabellosen Musikgenuss in höchster Qualität. Auch als Headset lässt sich der…

Bluetooth Woox Innovations bringt neue Philips-Kopfhörer Woox Innovations stellt neue Bluetooth-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher der Marke Philips vor. Sie verfügen über eine Headset- bzw.… Bluetooth-Kopfhörer Philips Fidelio M2BTBK im Test Bis auf den bruchgefährdeten Multi-Funktions-Schalter zur Steuerung des Abspielgeräts ist der Philips sehr gut verarbeitet und sieht dezent schick…

On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 im Test Philips spendiert seinem ersten Kopfhörer Fidelio X1 einen Nachfolger. Audio hat den offen konstruierten On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 getestet.… Bluetooth-Kopfhörer B&W P5 Wireless im Test 80,0% Bowers & Wilkins befreit seinen Vorzeige-Kopfhörer P5 von allen Kabeln. Der B&W P5 Wireless ist dank Bluetooth einer der…