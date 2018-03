Schlanke 100 Euro fordert Pioneer für den SE-MJ 751i und spart dennoch nicht an Ausstattung, Komfort und Basspower. Der On-Ear-Kopfhörer im Test.

© Pioneer Pioneer SE-MJ 751i

Pro Bass individuell justierbar

Bass individuell justierbar kraftvoll kanckiger Sound Contra

Anzeige

Musikstile unterscheiden sich ganz besonders in der Darstellung tiefer Töne. Mal sind sie sehr tief und eher füllig, mal sind es knackige Beats voller Punch. Diesem Faktum trägt der Pioneer SE-MJ 751i Rechnung. Er bietet die Möglichkeit, die Bassperformance individuell zu regulieren. Ein simpler Dreh an der Ohrmuschel genügt.

In Sachen Bass legen die Japaner noch einen drauf. Im SE-MJ 751i geben Schwingsysteme mit 40-Millimeter-Durchmesser die tiefen Frequenzen wieder, die höhere Töne kommen aus etwas kleineren Chassis, die den "Tieftönern" vorgelagert sind. Dank der geschlossenen Konstruktion treten deftige Pegel weniger nach außen; im Umkehrschluss beeinträchtigen Außengeräusche den Musikgenuss kaum.

So verwundert es nicht, dass der SE-MJ 751i mit beeindruckendem Bassfundament und reichlich Power ans Werk geht; filigrane Details verliert er dabei aber nicht aus dem Auge. Sein Kopfbügel lässt sich in Stufen leicht an die Kopfform anpassen und bietet sicheren Halt. Ein Mikrofon unterstützt mit dem iPhone zudem die bequeme Gesprächsannahme. Für diesen Preis ein Basswunder und ganz heißer Tipp.

​Mehr Infos zu dem Thema finden Sie hier!​

Download: SE-MJ 751i

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Bose OE2i im Test Der mobile Kopfhörer Bose OE2i liefert Musikgenuss für unterwegs. Per Kabelfernbedienung kann er auch das iPhone steuern.

Kopfhörer KEF M 500 im Test 80,0% Der erste Kopfhörer der Kultmarke KEF feiert einen fulminanten Einstieg und beschert Audiophilen jede Menge Hörfreuden,… On-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic T-51p im Test 78,0% Mit niedriger Impedanz soll sich der Beyerdynamic T-51p besonders für den mobilen Einsatz eignen. Wir haben den…

Kopfhörer Beyerdynamic präsentiert Tesla-Kopfhörer T 51 i Beyerdynamic stellt mit dem T 51 i den ersten Tesla-Kopfhörer mit Smartphone-Fernbedienung vor. Außerdem erhalten die In-Ear-Kopfhörer der… On-Ear-Kopfhörer Panasonic RP-HD10 im Test Der Panasonic RP-HD10 glänzt mit hohem Tragekomfort und Hightech-Treibern. Wie die sich auf den Klang des On-Ear-Kopfhörers auswirken, zeigt der Test.