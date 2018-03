Praxistipp

Die besten Boxen und Geräte nutzen wenig, wenn Pegel und Laufzeiten (bitte Handbücher der AV-Verstärker zu Rate ziehen) nicht vernünftig justiert sind. Falsche Einstellungen sind die häufigste Ursache für Defizite bei Multichannel!

Die vorderen Boxen sollten auf gleicher Höhe stehen und ähnliche Aufstellbedingungen vorfinden. Wenn Sie einen Center nur unvorteilhaft positionieren können, lassen Sie ihn lieber weg. Rearspeaker bitte etwas oberhalb Ohrhöhe anbringen und bei Filmton nach oben oder vorne verdrehen.

Zwei kleine Subwoofer sind besser als ein großer. Die Ankopplung sollte so tieffrequent erfolgen, wie es das Boxenset zulässt; die Filterung erfolgt im Receiver. Dazu am Woofer den LFE-Eingang verwenden oder den Frequenzregler auf Maximum drehen.

Am rundesten klingt Speaker-Mode "Large", der die Boxen zu tiefen Frequenzen hin nicht begrenzt. So nutzen Sie eine Vielzahl von Bassquellen und erzielen die gleichmäßigste Anregung. Andererseits werden kleine Boxen dadurch stark belastet. "Small" nimmt die Woofer stärker in die Pflicht und entlastet die Satelliten. Je höher die Trennung, desto unbeschwerter können Sie Actionfilme genießen. Bei 80 bis 120 Hertz gefiltert sind gute Kompaktboxen fast endlos belastbar. Bei derart hohen Werten Woofer bitte boxennah stellen. Bis maximal 60 Hertz dürfen die Bassisten in Raumecken verschwinden.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…