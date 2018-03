Quadral Rhodium 20 Datenblatt

© Archiv

Im Gegensatz zu Nubert setzt der neue Quadral-Entwickler Dirk Fritsche bei seiner Rhodium 20 auf eine besonders kompakte Bauweise. Ein 13-Zentimeter-Chassis muss hier den gesamten Bass, den Grundton und die Mitten bis 2700 Hertz schaffen. Der Kniff, um aus diesem Chassis einen guten Mitteltöner wie auch einen guten Bass zu machen, liegt in der Materialmischung aus weichem Polypropylen und harter Titanbeschichtung.

Die darüber einsetzende Hochtonkalotte besteht aus einer Aluminium-Membran, die mit sehr großzügiger Sicke besonders frei agieren kann. Um ihr Abstrahlverhalten bis in die höchsten Höhen zu linearisieren, wurde ihr eine kleine Schall-Linse vorgebaut, die gleichzeitig einen eleganten Berührungsschutz gegen allzu neugierige Kinderhände darstellt. Die Formgebung geriet eher konventionell, die hochglänzend lackierte Schallwand macht jedoch wirklich was her.

Anzeige

© J.Winkler ie Kalotte wird von einer Schall-Linse im Abstrahlverhalten optimiert, der Tieftöner hat dies dank weicher Membran nicht nötig.

Hörtest

Das Maß der Dinge für 400 Euro - bisher war es die KEF iQ 3 (AUDIO 4/06). Sie wusste sich auch in der ersten Hörtestrunde zu behaupten: bei Haydns Kaiser-Quartett (Alban Berg Quartett, Teldec) mit ihrer intimen Staffelung ebenso wie bei der Schluss-Szene zu Wagners "Meistersingern von Nürnberg" (Sawallisch, EMI) mit ihrem sonoren Chorklang und dem weiten Raum.

Ganz ähnliche Töne ließ die Quadral verlauten, die obenherum sogar noch mehr Glanz und Gloria entfaltete, mit ihrem etwas zu sehr auf die Celli fixierten Fundament aber nicht das adäquate Gegengewicht setzen konnte.

Pop & Rock

Mit dem Wechsel der Musikrichtung änderte sich die Hierarchie: Die Quadral strahlte ohne Sub-Unterstützung in den Höhen vor Spielfreude und Glanz, konzentrierte sich im Bass jedoch auf einen schmalen Bereich. Das täuschte ohne Frage bei einigen Aufnahmen Größe vor. Besser wurde es, wenn die Rückwand oder ein zusätzlicher, sehr tief getrennter Subwoofer wie der Velodyne SPL 1200 R (AUDIO 4/07) im untersten Bereich mithelfen durften.

Quadral Rhodium 20

Hersteller Quadral Preis 400.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Quadral Platinum M2 Nicht jeder, der Wert auf äußerste klangliche Natürlichkeit und ein sattes Bassfundament legt, hat auch den nötigen Platz, um sich in der gehobenen…

Testbericht Kompaktlautsprecher Quadral Altan VIII Neben der audiophilen Pflicht zur neutralen Klangfarbenwiedergabe beeindruckte die Quadral Aurum Altan VIII (1400 Euro pro Paar) vor allem mit ihrem… Aktivbox Quadral Aurum Altan Aktiv VIII im Test Bei der aktivierten Version der kompakten Aurum Altan VIII machten die Entwickler von Quadral keine Kompromisse. Was kann der Hörer für 2.800 Euro…

Stereo-Sets mit Bluetooth Quadral Rondo im Test Das Quadral Rondo kann Bluetooth ebenso wie Musik vom PC per USB-Audio-Interface. Das Stereo-Set überzeugt mit neutralen Klangfarben und knackigem… Kompaktbox Focal Sopra 1 im Test Auch das Konzept der Zwei-Wege-Box kann man weiterentwickeln. Die Sopra 1 ist eine der wohlklingendsten Kompaktboxen. Wie schlägt sie sich im Test?