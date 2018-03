Sony Ericsson Xperia Ray im Test Datenblatt Wertung

Der allererste Eindruck des Xperia Ray beim eher auf die großen Smartphones fixierten Tester ist der des Wiedererkennens. Ja, so gut lagen Mobiltelefone mal in der Hand, als es noch Handys waren. Das Ray ist schlank, leicht und lässt sich ohne Kraftaufwand lange Zeit am Ohr halten.

Größenunabhängig tolles Display

© Connect Angepasst: Nur im Querformat setzt das Ray auf die Qwertz-Tastatur, hochformatig gibt es den vom Handy bekannten 12er-Block.

Wobei - und da kommt der zweite Eindruck - auch das Display einen Blick wert ist. Das bildet mit satten Farben und feinsten Details alles ab: vom modernen, aufpolierten Android 2.3.3 bis zu in guter Qualität selbst aufgenommenen Bildern. Diese Aussage lässt sich mit Fakten untermauern: Mit 854 x 480 Pixeln übertrifft das mit 500 Candela pro Quadratmeter superhelle 3,3-Zoll-Display in der Auflösung fast alle Anzeigen der Smartphone-Klasse von 4 Zoll und darüber. Von dem, was angezeigt werden kann, braucht das Ray also keinen Vergleich zu scheuen. Nur die Bedienung, etwa das Aktivieren eines Links auf einer Webpage oder das Ansteuern einer zu korrigierenden Stelle in einer Mail, erfordert spitze Finger.

Schwacher Funk, sehr gute Ausdauer

Der hervorragende Eindruck wird aber unter schlechter Mobilfunkversorgung etwas geschmälert. Besonders da, wo nur GSM zur Verfügung steht, schwächelt das Xperia Ray bei Senden und Empfang. Unter Umständen waren bei der Antenne Kompromisse nötig. Was die Unterstützung schneller Datenübertragungsstandards anbelangt, lässt das Ray hingegen keine Wünsche offen. Gut ist es auch um die Akustik bestellt, die in der keinen großen Lautsprecher erfordernden Senderichtung fast perfekt ist.

© Hersteller Das Rückcover des Xperia Ray ist in verschiedenen Farben erhältlich.

In einer Hinsicht hat Sony Ericsson bestimmt gar keine Rücksicht auf das kleine Gehäuse genommen: Ein so leistungsfähiger Akku (1500 mAh) stünde auch manchem größeren Phone gut zu Gesicht. Mit dem mit 1 GHz Takt und 512 MB RAM flott arbeitenden und auf geringen Stromverbrauch optimierten Qualcomm-Snapdragon-Prozessor treibt der Energiespeicher das Xperia Ray zu sehr guter Ausdauer. Der frei verfügbare Speicher ist mit rund 300 MB zwar nicht üppig, doch Sony Ericsson gibt noch eine 4-GB-Micro-SD-Card für den integrierten Slot dazu.

Stimmiges Gesamtpaket

Außer beim etwas schwachen Funk bietet das Xperia Ray von Sony Ericsson deutlich mehr, als sein kompaktes Gehäuse vermuten lässt. Damit ist es das richtige Modell für Nutzer, die ein handliches Gerät suchen, ohne sich im konkreten Einsatz beschränken zu wollen.

