Sony Xperia M im Test

Das Xperia M sieht mit seinem matten Gehäuse in Weiß, Schwarz, Gelb oder Lila schon mal gut aus. Auch die Verarbeitung geht angesichts des günstigen Preises in Ordnung. Im Alltag stören lediglich die wackeligen Lautstärketasten an der Geräteseite und die Knarzgeräusche der bei leichtem Druck nachgebenden Plastikbehausung.

Display: Nicht groß, aber sehr hell

Die 4 Zoll große Anzeige löst mit 480 x 854 Pixeln browserfreundlich auf, die Darstellung geht in Ordnung, auch wenn die Qualität stark vom Blickwinkel abhängig ist. Richtig stark sind dagegen die 432 cd/m2 an Helligkeit, mit der die Anzeige des neuen Sony aufwartet. Angesichts solcher Daten bleibt das Xperia M auch im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos einsatzfähig.

Die Bedienung über die markeneigene Benutzeroberfläche Sony UI gelingt so einfach, wie man es kennt. Außerdem kann sich der Xperia-M-Besitzer seine Homescreens und das Hauptmenü genau so zurechtkonfigurieren, wie er möchte.

