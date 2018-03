Subwoofer JBL ES 250 PW Datenblatt

© Archiv Subwoofer JBL ES 250 PW

Eine handfeste Überraschung gelingt JBL mit dem ES 250 PW. Der handliche Bassreflexwürfel (12-Zöller, Rohr unten) kann sein Audiosignal drahtlos per Funkstrecke im 2,4-Gigahertz-Format empfangen, braucht so am Aufstellungsort nur ein Netzkabel. Dass JBL deswegen nicht an den übrigen Tugenden gespart hat, zeigen Messwerte und Klang. Ein Hammerteil!

JBL ES 250 PW

Hersteller JBL Preis 550.00 € Wertung 54.0 Punkte Testverfahren 1.0

