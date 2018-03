Telekom im Festnetztest 2017

© Telekom Telekom Logo.

Trotz des ambitionierten Wettstreits mit 1&1 um die Spitzenposition ist auch der zweite Rang im Festnetztest 2017 beileibe keine Schande. Eine Analyse der Messwerte zeigt, dass sich die Telekom in einigen Kategorien gegenüber dem Vorjahr sogar steigern konnte. Allerdings gibt es auch Werte, die sich gegenüber 2016 verschlechtert haben. Anzumerken ist zudem, dass die Telekom auf eigenen Wunsch mit dem nagelneuen Router-Topmodell Speedport W925V teilnahm (Firmware 010135.1.0. 003.6). Ob dies ingesamt zum Vor- oder zum Nachteil gereichte, lässt sich mangels direkt vergleichbarer Messwerte schwer einschätzen.​



© Connect Tolle Upload-Werte in der höchsten Bandbreitenklasse: Von den durchschnittlichen Upload-Datenraten 75,9 Mbit/s ohne und 71,9 Mbit/s mit parallelem Download können die anderen Anbieter derzeit nur träumen.

Top-Ergebnisse bei Sprachtelefonie

Gemeinsam mit Vodafone bietet die Telekom die besten Sprachleistungen unter den bundesweiten Anbietern – nur der rundum brillierende Regionalanbieter M-Net ist in dieser Disziplin noch einen Tick stärker. Neben sehr guten Ergebnissen bei IP-Telefonaten überzeugt die Telekom auch mit der besten Sprachqualität bei Verbindungen vom und zum eigenen Mobilfunknetz. Verbesserungspotenzial gibt es bei den Verbindungsaufbauzeiten und Sprachlaufzeiten bei Telefonaten in andere IP-Netze.

In der Datendisziplin zeigt sich ein gemischtes Bild: Guten Upload-Datenraten in der höchsten Bandbreitenklasse über 100 Mbit/s stehen weniger überzeugende Werte in den unteren Klassen (bis 20 Mbit/s und 25 bis 50 Mbit/s) gegenüber. Gamer freuen sich über die zweitschnellsten Ping-Zeiten zu Gaming-Servern, dagegen könnten die DNS-Auflösungszeiten bei den Web-Services besser sein. Gute Nachrichten für Web-TV-Fans: Hier erzielt die Telekom die zweitbeste Leistung im Testfeld – den Spitzenplatz in dieser Disziplin holte sich Regionalanbieter EWE.



connect-Urteil: gut (420 von 500 Punkten)

