Diese Kombi stemmt eine Präsenz in den Raum, die man in der Hör- und Lebenserfahrung sonst nur deutlich "dickeren" Komponenten zugetraut hätte.

Vorverstärker Audiolab 8000Q Datenblatt

© Archiv

Sofort existiert ein "Hautkontakt" zum Sänger, die Präsenz der Stimme lebt ohne Distanz. Erst in einem zweiten Schritt entdeckt man den Trick hinter der Inszenierung: Audiolab breitet den Präsenzbereich aus und nimmt das Hochtonspektum an die Kandare. Ein sehr analoges Klangideal, seinerzeit gewachsen als bewusste Gegenwelt zur CD-Ästhetik.

Anzeige

© Archiv Die Fernbedienung

Vor allem die Vorstufe setzte in unserem Hörvergleich auf diese Spielregeln. Im Quercheck zeigten sich die Mono-Blöcke deutlich stringenter, offener, letztlich auch neutraler. Wer es kühler und in der Luftigkeit um einige Zentimeter freier mag, darf gern mit anderen Vorstufen experimentieren. Die Audiolab 8000Q klingt aber trotzdem lange in den Ohren nach - als Maßstab für das musikalisch Richtige.

Audiolab 8000 Q

Hersteller Audiolab Preis 1100.00 € Wertung 80.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Wandler-CD-Vorverstärker Audiolab 8200 CDQ Dem Audiolab 8200 CDQ (1200 Euro) fehlt lediglich eine eigene Endstufensektion, um sich vollends als Audio-Pendant zum Schweizer Allzweck-Messer zu…

High-End-Vorverstärker Dan D'Agostino Momentum Preamplifier im Test Bei der einzustellenden Lautstärke reicht das Zeigerinstrument der Momentum-Vorstufe nur bis 100. Was den Klang betrifft, ist diese Marke für Dan… Midi-HiFi-Set Cyrus Pre Qx DAC, X Power & PSX-R im Test Das eigenwillige Design der Cyrus-Kombis ist seit Jahern unverändert. Im Hörraum testen wir, was sich im Inneren des Vorverstärkers Pre Qx DAC und der…

Vor-Endstufen-Kombi Sugden DAP 800 & FBA 800 im Test Die Endstufe FBA 800 von Sugden steht für 100-prozentig echten Class-A-Betrieb. Dazu hat sie mit der DAP 800 gleich die passende Vorstufe dabei. Wir… Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?