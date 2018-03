Yamaha AX-497 Datenblatt

Mit vollwertiger CD-Kost vom hauseigenen Player versorgt, fügte sich auch der Vollverstärker AX-497 ins Bild. Auch er ist eher den analytisch-sachlichen als den heißblütig-farbsatten Darstellern zuzurechnen. Ein wenig an Grundtonkraft legte er zu, als ihm der Accuphase DP-67 zuspielte. Erstaunlicherweise konnte der eher durchschnittlich starke Yamaha sogar der JBL Array 1000 Beine machen. Er kapitulierte erst erheblich später vor deren Stromdurst als der Denon PMA-500 AE (230 Euro).

© Archiv Das Innenleben wirkt durchdacht. Nur dem Netzteil hätten mehr Reserven gut getan.

An genügsameren Lautsprechern wie der Sonics Argenta drehte der Denon den Spieß um: Die diffizilen Klangfarben einer Violine (Super-Hörkurs-CD 4) blühten kräftiger auf, der Yamaha pinselte etwas zu viel metallischen Glanz darüber. Auch an nicht so hochtonfreudigen Boxen wie der Mission M 34i zeigte der AX-497 weniger Feingefühl als der Denon. Die Transistoren des Yamaha ließen Streichern, Holzbläsern, auch Frauenstimmen nicht so viele Entfaltungsmöglichkeiten. Doch mit seiner kraftvoll-kernigen Gangart schaffte es der 330-Euro-Verstärker dann doch noch, wenn auch knapp, in die Oberklasse.

Yamaha AX-497

Hersteller Yamaha Preis 330.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

