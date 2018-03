© connect / WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH connect Mobilfunk-Netztest 2017 - Sprache: Wer hat das beste Handynetz zum Telefonieren in Deutschland?

Im Kommunikationsverhalten mancher Nutzer spielt Sprachtelefonie nur noch eine Nebenrolle. Doch überholt ist das klassische Telefonieren noch nicht. Sonst hätten die drei deutschen Netzbetreiber wohl nicht so viel Aufwand in die Einführung von VoLTE gesteckt – Telefonieren mit Datenpaketen auf LTE-Basis.

In den von P3 durchgeführten Testfahrten (Drivetests) und den zu Fuß vorgenommenen Messungen (Walktests) spielten Qualität und Leistung der Telefonie deshalb nach wie vor eine wichtige Rolle: In den beiden Autos, die durch 17 große und viele kleinere deutsche Städte fuhren, waren zu diesem Zweck jeweils sechs Samsung-Smartphones installiert. Sie bauten ständig Sprachverbindungen zu ihren Gegenstücken im anderen Fahrzeug auf. Um alltägliche Smartphone-Nutzung zu simulieren, übertrugen die Mobiltelefone während der Telefonie-Tests im Hintergrund zeitgleich Daten.

Dieselbe Gerätebestückung kam auch in den Rucksäcken der Tester zum Einsatz, die für die Walktests durch Innenstädte und öffentliche Gebäude liefen. Die Geräte waren so konfiguriert, dass ein Teil der Verbindungen per VoLTE und ein Teil über konventionelle leitungsvermittelte Telefonie lief.

Klare Rangfolge

Schon in den Innenstädten zeigte sich ein klares Bild: Sowohl bei den Drivetests als auch bei den Walktests setzt sich die Deutsche Telekom klar an die Spitze, Vodafone folgt mit einigen Bewertungspunkten Abstand. Deutlich abgeschlagen ist O2, was sich an den geringeren Erfolgsquoten, längeren Rufaufbauzeiten und auch der niedrigeren durchschnittlichen Sprachqualität ablesen lässt.

Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications Quelle: connect /WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Hoher Aufwand und ein objektives Testverfahren zeichnen den Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications auch 2017 wieder aus.

Auch bei ihren Testfahrten durch kleinere Städte und auf Verbindungsstraßen ermittelten die P3-Tester im Wesentlichen dieselbe Rangfolge: Die Telekom liegt vorn, Vodafone folgt mit vergleichsweise geringem Abstand, O2 mit deutlich größerem. Während das Telefónica- Netz in kleineren Städten recht gut mithält, wächst der Abstand zum Führungsduo auf den Verbindungsstraßen. Dennoch hat sich O2 im Vergleich zum Vorjahr in der Sprachdisziplin insgesamt verbessert.

Bei den Telefonaten, die die P3-Tester in Zügen untersucht haben, zeigen auch Telekom und Vodafone Schwächen. Doch die Ergebnisse von O2 fallen dem- gegenüber noch einmal zurück.

Bei einigen Messwerten wie Rufaufbauzeit und Sprachqualität liegt Vodafone zum Teil leicht vorn. Doch konnten die Düsseldorfer im Vorjahr noch einen Etappensieg in der Sprachkategorie für sich reklamieren, fällt dieser Titel an die Telekom.

Alle Details zum Netztest, die Einzelkritiken der Netzbetreiber und ausführliche Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2017 - jetzt am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.

