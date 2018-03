Im März warten jede Menge Smartphone-Neuheiten: Rund 30 neue Handys und Smartphones stehen in den Startlöchern. Unsere Vorschau zeigt, wann die neuen Geräte auf den Markt kommen und was sie können.

© WEKA Media Publishing GmbH Samsung Galaxy S9 und S9+



Sie wollen sich demnächst ein neues Handy oder Smartphone kaufen? Dann warten im Moment einige interessante Modelle auf Sie. Auf dem MWC in Barcelona haben viele Hersteller ihre neuen Smartphones vorgestellt. Samsung ist mit den neuen Flaggschiffen Galaxy S9 und Galaxy S9+ am Start. Sony hat mit Xperia XZ2 und Xperia XZ2 Compact ebenfalls zwei neue Modelle vorgestellt. Und auch Nokia bietet mit dem Nokia 8 Sirocco ein neuen Oberklasse-Smartphone an.



Auch wer sich gar nicht für eines der Topmodelle interessiert, sondern eher ein günstiges Smartphone sucht, kann unter den Neuheiten, die jetzt erscheinen, fündig werden. Offiziell sind derzeit rund 30 Handys und Smartphones für März und die folgenden Wochen und Monate angekündigt. Wir zeigen Ihnen, welche Geräte wann kommen, und verraten, was die Mobilfunk-Neuheiten drauf haben.



In der folgenden Galerie stellen wir Ihnen die kommenden Smartphones genauer vor:

Galerie Smartphone-Neuheiten Die Handy- und Smartphone-Vorschau Die Galerie zeigt alle Handys und Smartphones, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen.

Kurz vorgestellt: Samsung Galaxy S9 Quelle: connect Technische Daten und Ausstattung des Samsung Galaxy S9 im Überblick.

