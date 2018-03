Hotelsuche per Smartphone

Die App kommt im frischem Design daher. Bei den Sortier- und Filterfunktionen muss man aber Abstriche machen.

Pro ansprechendes, modernes Design

ansprechendes, modernes Design einfache Bedienung Contra eingeschränkte Filter- und Sortierfunktionen

eingeschränkte Filter- und Sortierfunktionen keine Hotelangebote auf einen Blick​​ Fazit connect Urteil: gut (39 von 50 Punkten)

Der Anbieter Hotel.de gehört zum Branchenriesen HRS und offeriert eigenen Angaben zufolge rund 300 000 Hotels in 190 Ländern. Positiv fällt das moderne, schlichte Design der App auf, das die Bedienung insgesamt sehr einfach und komfortabel macht.

Nach Öffnen der App erscheint die Eingabemaske für die Hotelsuche. Während man bei der Konkurrenz direkt nach Personenzahl (Erwachsene, Kinder) suchen kann, ist hier lediglich die Recherche nach Zimmertyp möglich. Wie viele Personen beispielsweise in einem Familienzimmer Platz finden, wird nicht klar. Komfortabel ist, dass man in ein Suchfeld Ort, Hotelname und Sehenswürdigkeit eintippen kann und anhand der Eingaben passende Hotels präsentiert werden.

In der Ergebnisliste ist eine Landkarte integriert, auf der sich alle verfügbaren Unterkünfte mit Preis anzeigen lassen. Das ist praktisch, wenn man ein günstiges Hotel in der Nähe sucht. Per Fingertipp gelangt man direkt zur Hotelbeschreibung (Ausstattung, Service, Lage). Es lassen sich Bilder anzeigen und Bewertungen anderer Gäste durchstöbern. Dank übersichtlicher Gestaltung findet man schnell ein passendes Zimmer.



© Hotel.de Die Such- und Filterfunktionen sind auf das Wesentliche beschränkt. Etwas mehr Auswahl wäre gut. Die Oberfläche wirkt aufgeräumt, die Navigation innerhalb der App klappt komfortabel.

Kleines Manko: Die Sortier- und Filterfunktionen der App sind nicht so ausführlich wie beim Mutterkonzern HRS – sie beschränken sich auf Sterne, Bewertungen sowie WLAN, Parkplatz und „Frühstück inklusive“. Wer beispielsweise ein Hotel mit Wellnessangeboten sucht, muss sich leider durch alle Offerten klicken. Lobenswert ist, dass man sich bei allen verfügbaren Zimmern die Buchungsbedingungen wie kostenlose Stornierung o.ä. anzeigen lassen kann. Für die Zimmerreservierung ist in den meisten Fällen eine Kreditkarte nötig.



