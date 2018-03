© WEKA Media Publishing GmbH connect-Mobilfunk-Netztest 2018 in der Schweiz.

Die Note „überragend“ vergibt connect nur äußerst selten. Bezogen auf das 1000-Punkte-Raster unseres Netztests ist sie ab der beeindruckenden Leistung von 950 Punkten erreicht. Unter den Schweizer Anbietern kam es dazu erstmals im Vorjahr. Wenn sich nun 2017/2018 gleich zwei Schweizer Anbieter über diese seltene Auszeichnung freuen dürfen, sagt dies eine Menge über die hohe Netzleistung und -qualität im Land der Eidgenossen aus.

Diese kleine Sensation ist möglicherweise auch Ausdruck eines verbissenen Kampfs um den Thron im Test der Schweizer Netze: Im Netztest im Vorjahr​ hatte Sunrise dem bisherigen Platzhirschen Swisscom den ersten Platz entrissen. Der wollte dies ganz offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen und hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um seine ohnehin hohen Leistungen abermals zu verbessern. Doch für Sunrise gilt Ähnliches, und so konnten beide Kandidaten gegenüber dem Vorjahr noch einmal massiv an Punkten zulegen.

Das Rennen der extrem starken Gegner blieb auch für P3 und connect bis zur letzten Sekunde spannend – zumal die mehrfach sorgfältig nachgeprüfte Endauswertung letztlich einen absoluten Gleichstand beider Anbieter ergab – und überdies die höchste Punktzahl, die jemals in einem von P3 und connect durchgeführten Netztest erreicht wurde. Nun dürfen sich Schweizer Kunden über gleich zwei „überragende“ Mobilfunknetze in ihrem Land freuen.



Sprachverbindungen

Mit der modernen Sprachübertragung nach VoLTE-Standard sind beide Kandidaten für den Schlagabtausch in der Sprach-Disziplin gut aufgestellt. Nur der dritte Schweizer Anbieter Salt setzt derzeit noch auf leitungsvermitteltes Telefonieren. Ein Blick aufs Endergebnis zeigt, dass Sunrise bei der Sprache insgesamt einen kleinen Vorsprung gegenüber Swisscom herausarbeiten konnte. Doch auch dieser Teilwettkampf findet in höchsten Punkte-Regionen statt.

Salt liegt allerdings in allen getesteten Szenarien mit einigem Abstand hinter dem Führungsduo. Zwar ist VoLTE allein noch kein Garant für exzellente Qualität in der Sprachtelefonie – doch der Verzicht auf diese Technologie scheint es dem kleinsten Schweizer Netzbetreiber schwer zu machen, mit seinen starken Konkurrenten in dieser Sparte mitzuhalten. Ausgeprägtere Schwächen zeigen sich insbesondere beim Telefonieren auf Verbindungsstraßen und in Zügen – wobei der Rückstand von Salt hier auch deshalb so stark auffällt, weil die beiden anderen Kandidaten selbst in diesen schwierigen Disziplinen so stark sind.

Datenverbindungen

In der Daten-Kategorie zeigt sich insgesamt ein sehr ähnliches Bild wie bei den Sprachmessungen. Auch hier schenken sich Swisscom und Sunrise bei den Ergebnissen unserer Drivetests in 18 großen und 35 kleinen Schweizer Städten sowie auf den rund 5100 Straßenkilometern dazwischen wenig bis nichts. Dasselbe gilt für die in sieben Schweizer Städten durchgeführten Walktests.

Auch bei den Daten-Messungen liegt Salt wieder ein Stück hinter dem Führungs-Duo, wobei der Abstand vor allem in unseren Drivetest-Szenarien nicht ganz so deutlich ausgeprägt ist. Salt greift seine beiden größeren Konkurrenten ja recht erfolgreich mit aggressiven Tarifen an – die etwas deutlicheren Einbußen in den Walktests könnten darauf hinweisen, dass der Anbieter an Orten mit hohem Publikumsverkehr mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen hat.

Dies trifft in dieser Deutlichkeit jedoch nur für die Walktest-Ergebnisse zu. Erfolgs- quoten, Reaktionszeiten und Datenraten unserer Drivetest-Datenmessungen gehen auch im Salt-Netz insgesamt in Ordnung. Vergleicht man die jeweils drittplatzierten Netzbetreiber in den drei getesteten Ländern, liegt Salt mit diesen Datenleistungen zwar hinter T-Mobile in Österreich, aber klar vor O2 in Deutschland.

Mobilfunk in der Bahn

Beim Blick in die Schweizer Bahnen sollte man sich von Drei-Länder-Vergleichen allerdings schnell wieder verabschieden, sonst überkommt einen der Frust. Die Leistungen vor allem des Führungsduos spielen hier schlicht in einer eigenen Liga. Nur Salt verliert beim Telefonieren in Zügen wertvolle Punkte, was nicht zuletzt angesichts seines guten Abschneidens im Vorjahr ein wenig überrascht.

Auch bei den Datenverbindungen im Zug liegt Salt etwas hinter dem Führungsduo aus Sunrise und Swisscom. Aber nichtsdestotrotz: 75 Prozent der in dieser Disziplin erzielbaren Punkte sind immer noch sechs Prozent besser als der stärkste Anbieter in Österreich und satte 35 Prozent besser als der stärkste Anbieter in Deutschland. Die Mobilfunkversorgung in Schweizer Zügen ist und bleibt unerreicht.

Weitere Informationen zum Netztest in der Schweiz, in Deutschland und Österreich sowie die Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierte Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2018 - ab 01.12.17 am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.



