© connect Per Notebook überwachten die Beifahrer in den Testfahrautos auch während der Fahrt regelmäßig das Mess-Equipment. (Foto vom Netztest 2015)

Die Ergebnisse unseres jährlichen Mobilfunknetztests, den connect in bewährter Zusammenarbeit mit dem Aachener Netztestspezialisten P3 communications durchführt, werden von den Netzbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit höchster Spannung erwartet. Und wohl noch nie gab es im Vorfeld so scharfe Auseinandersetzungen und Diskussionen mit einzelnen Kandidaten über Fragen wie die für die Messungen eingesetzten Smartphone-Modelle, über die Zusammensetzung der Teststrecken oder die Gewichtung von Sprach- und Datenergebnissen. Wobei sich die Argumente der Anbieter letztlich alle auf ein Anliegen zurückführen ließen: Einzelne Kandidaten versuchten, sich dort Vorteile zu verschaffen, wo sie meinten besonders stark und somit gegenüber ihren Mitbewerbern im Vorteil zu sein.

Wir nehmen es sportlich und betrachten den von manchen Netzbetreibern im Vorfeld aufgebauten Druck als Beleg für die hohe Relevanz und Akzeptanz unseres Mobilfunknetztests in der gesamten Branche. Ende 2016 führten wir unseren großen Mobilfunknetztest im 23. Jahr durch. Gemeinsam mit unserem renommierten Netztest-Partner P3 communications haben wir wieder mit höchstem Aufwand nach unserem objektiven und kundennahen Testverfahren ermittelt, welche Netzbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Nase vorn haben.

Langjähriger Qualitätsmaßstab

Traditionell schreiben wir Fairness und Transparenz bei unserem Netztest groß. Doch bei allen Entscheidungen zu Methodik und Gewichtung ist unsere oberste Prämisse, wie wir die Aussagekraft unseres Netztests für Sie, unsere Leser, sicherstellen können. Grundsätzlich stehen für connect und P3 Objektivität und belastbare Aussagen über die tatsächliche Qualität und Leistung der Netze an erster Stelle.

Die genauen Methoden des connect Netztests haben wir in diesem Artikel genauer beschrieben.

Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications Quelle: connect /WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Hoher Aufwand und ein objektives Testverfahren zeichnen den Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications auch 2017 wieder aus.

In den einzelnen Artikeln des connect Netztest 2017 lesen Sie nun die Antworten auf viele spannende Fragen: Konnte sich die Telekom in Deutschland auf Platz eins halten? Wie schneidet das O2-Netz ab, nachdem sein Betreiber Telefónica begonnen hat, es mit den Funkzellen des aufgekauften E-Plus-Netzes zusammenzulegen? Welche Anbieter konnten sich in Österreich und der Schweiz durchsetzen, wo der Wettstreit seit Jahren auf besonders hohem Niveau stattfindet?

Weitere detaillierte Informationen zum Netztest, Einzelkritiken der Netzbetreiber und ausführliche Tabellen mit den Messergebnissen finden Sie zudem in connect 01/2017 - jetzt am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.

Die Ergebnisse werden bestimmt nicht allen Testteilnehmern gefallen. Doch auch dies nehmen wir als Beleg dafür, dass wir unseren Job richtig gemacht haben. Denn nur so können wir gewährleisten, dass sich wirklich jeder auf unsere Testergebnisse verlassen kann.

Gesamtfazit: Netztest 2017

Der Kampf um den Spitzenplatz im connect-Netztest wird mit großem Engagement geführt. Dass sich fast alle Kandidaten trotz verschärfter Testbedingungen stetig verbessern, werten wir als Beleg dafür, dass wir mit unseren kritischen Tests zu einer grundsätzlichen Qualitätssteigerung der Mobilfunknetze beitragen.

Vor diesem Hintergrund ist der abermalige Testsieg der Telekom in Deutschland alles andere als selbstverständlich – und ein Zeichen großer Anstrengungen. Auch Vodafone hat sich kräftig ins Zeug gelegt, bleibt aber weiterhin auf Platz zwei. Das ausbaufähige Ergebnis von O2 lässt sich mit dem laufenden Netzzusammenschluss erklären.

Auch in den Alpenländern wurde hart gekämpft – was in beiden Republiken zur Wachablösung an der Spitze führt. In Österreich gelingt es A1, die Siegerkrone vom Vorjahressieger Drei zurückzuholen. Vor allem die überzeugenden Sprachergebnisse bescheren A1 diesen Sieg. Obwohl sich auch Drei gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert hat, fällt die Hutchison-Tochter mit hauchdünnem Abstand wieder hinter A1 zurück. T-Mobile Austria hat im Vergleich zum Vorjahr zwar den größten Schritt gemacht, kann die beiden extrem starken Mitbewerber aber dennoch nicht überholen.

Bewegung an der Spitze gibt es auch in der Schweiz: Sunrise gelingt es vor allem durch einen deutlichen Punktezuwachs in der Datendisziplin den Vorjahressieger Swisscom zu übertrumpfen. Erstmals verdient ein Kandidat im connect-Netztest Deutschland/Österreich/Schweiz daher die Note „überragend“. Trotz zweitem Platz hat sich aber auch Swisscom gegenüber dem Vorjahr klar verbessert. Und Salt landet unter den eidgenössischen Anbietern zwar auf Rang drei, erzielt aber dennoch sehr gute Ergebnisse.

Bemerkenswert ist nicht zuletzt die hohe Qualität der Mobilfunkversorgung in Schweizer und auch österreichischen Zügen – von ihr können deutsche Bahnkunden nur träumen.

