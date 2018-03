Die besten Newcomer im Smartphone-Markt

© Hersteller Honor 5X, BQ Aquaris X5, OnePlus 3

Im Premium-Segment sitzt das Duopol Apple/Samsung seit Jahren fest im Sattel, die meisten Smartphones jenseits der 500 Euro, die in Deutschland verkauft werden, stammen von einem dieser Unternehmen. Daran dürfte sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Viel mehr Dynamik und Spannung findet man dagegen im Mittelklasse- und Einsteigerbereich. Hier sehen wir seit Jahren einen Wettlauf nach unten, wenn es um den Preis geht. Die Smartphones werden immer besser und gleichzeitig immer billiger, was vor allem etablierte Marken wie Sony und HTC schwer trifft.

Die treibende Kraft und der große Gewinner dieser Entwicklung sind chinesische Unternehmen, die nicht nur die Märkte in Schwellen- und Entwicklungsländern aufrollen, sondern auch hierzulande immer mehr an Boden gewinnen. Es ist daher auch wenig überraschend, dass vier der fünf hier vorgestellten Newcomer von einer chinesischen Marke stammen. Auch die Kunden profitieren von dieser Entwicklung. Denn das technische Niveau ist so gut geworden, dass sie auf nichts mehr verzichten müssen, selbst wenn sie nur 200 Euro in die Hand nehmen. Auch das Design hat einen Riesenschritt nach vorn gemacht – mittlerweile wird selbst bei Einsteigermodellen Aluminium verbaut.

Anzeige

Von Alcatel bis ZTE

Hinter der französischen Marke Alcatel steht TCL, ein chinesischer Elektronikriese mit Milliardenumsätzen und weltweit mehr als 50 000 Mitarbeitern. Honor ist eine Tochtermarke des Netzausrüsters und Smartphone-Herstellers Huawei, der sich in Deutschland auf den dritten Platz direkt hinter Apple und Samsung hochgearbeitet hat. Auch ZTE ist ein Branchenschwergewicht aus China, das einen Großteil seiner Umsätze mit Netzwerktechnik erwirtschaftet. Dass die Chinesen auch Smartphones bauen können, macht das Axon Mini Premium deutlich.

Besonders interessant ist auch die Entwicklung von OnePlus: Das Start-up wurde erst 2013 in der chinesischen Tech-Metropole Shenzhen gegründet und erwirtschaftete ein Jahr später bereits einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Dollar.

Das spanische Unternehmen BQ ist dagegen die schillernde Ausnahme in diesem Quintett. Mit dem Aquaris X5 zeigt es, dass gute und günstige Smartphones auch in Europa entwickelt werden können. Den großen Trend wird BQ aber nicht aufhalten können: Die Smartphone-Zukunft wird in China gemacht. Aber lesen Sie in der Bildergalerie, was die jungen Marken zu bieten haben und freuen Sie sich über die Vielfalt im Markt.

Galerie Smartphone-Charts Die besten Smartphone-Newcomer In der Bildergalerie stellen wir Smartphones von jungen Marken vor, die durchaus mit den Platzhirschen Apple, Samsung & Co. mithalten können.

Unboxing: OnePlus 3 Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH OnPlus 3 im Unboxing-Video: 5,5-Zoll-Smartphone von OnePlus.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone-Test Honor 7 vs. Huawei Mate S Das Honor 7 bietet auf den ersten Blick fast genauso viel wie das 300 Euro teurere Huawei Mate S. Was steckt dahinter?

Test-Übersicht ZTE Axon und Blade: Alle Smartphones im Test Vom Blade L5 bis zum Axon 7: Wir präsentieren einen Überblick über die ZTE Axon- und Blade-Serien und unsere zugehörigen Smartphone-Tests. OnePlus-6-Gerüchte OnePlus 6: Leaks zeigen Display wie beim iPhone X Leaks aus China zeigen eine Version des OnePlus 6, das dem iPhone X ähnelt. Dazu gehört auch die markante Einkerbung für die Sensorleiste.

OnePlus 5T kaufen Das OnePlus 5T gibt es ab sofort auch bei Amazon OnePlus verkauft das OnePlus 5T ab sofort über Amazon. Kunden dürften sich freuen, doch hinter der Entscheidung steckt vielleicht mehr. Mittelklasse-Smartphones Alcatel Idol 5 und Idol 5S im Test 76,4% Die Alcatels Idol 5S und Idol 5 kosten deutlich weniger als ihre Vorgänger der vierten Generation. Sind sie dennoch…