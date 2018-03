Guitar Rock Tour

Per Fingertipp auf die richtige Seite wird zu den unterschiedlichen Songs gerockt, darunter befinden Klassiker wie "Rock you like a Hurricane" von den Scorpions oder "Beat it" von Michael Jackson. Allerdings ist zunächst ein wenig Üben angesagt: Denn wer die Saiten zu spät antippt oder die nachfliegenden Noten gar nicht erst trifft, reizt das anspruchsvolle Publikum - wer den Bogen überspannt, wird letztlich ausgebuht. Tja, das Leben als Rockstar ist eben hart. Zum Glück kann man zwischen drei Schwierigkeitsgraden von leicht bis schwer wählen. Allerdings hat man bei der höchsten Schwierigkeitsstufe sprichwörtlich alle Hände voll zu tun, um alle Noten zu treffen. Kleiner Trost: Wer an der Gitarre versagt, kann sein Glück immer noch im Schlagzeugmodus versuchen.

Erhältlich: AppstorePreis: 2,39 EURPraxistest-Urteil: 5 von 5 Sternen

