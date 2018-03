© ParkHere ParkHere Logo

ParkHere - der erste energieautarke Parkplatzsensor​



ParkHere entwickelte Sensoren und Software für eine präzise und effiziente Fahrzeugdetektion, um den ruhenden und fließenden Verkehr besser zu lenken und zu organisieren. Dafür werden ultradünne Sensoren in die Parkfläche eingelassen – eine externe Stromquelle oder Batterien werden nicht benötigt. Überfährt ein Auto die Sensoren, erzeugt dies einen Impuls im verbauten Energy-Harvesting-Modul. Die daraus entstehende Energie genügt, um die Information des Sensors über unsere Hardware via Mobilfunknetz an Apps, Webseiten und Navigationsgeräte zu übermitteln. Die Echtzeitdaten stehen dann zur Verfügung und werden weiter verarbeitet, um beispielsweise den Belegungsstatus des Parkplatzes zu ermitteln.



Die Vorteile

funktioniert energieautark, ohne Batterie oder externe Stromversorgung

Datenübertragung via Funk und in Echtzeit

wartungfrei bis zu 25 Jahre

unkomplizierte Installation

Ausgabe der Parkplatzbelegung, der Parkdauer, Erfassung der Größe der freien Parkfläche zwischen zwei parkenden Autos

Da in der Regel 30% des innerstädtischen Verkehrs parkplatzsuchende Autofahrer sind, hilft das System somit die Verkehrs-, Lärm- und Umweltbelastung in der Stadt zu vermindern und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. ParkHere bietet mit seinem Sensor also eine energieeffiziente Lösung, den CO2-Ausstoß zu senken.



Die Gründergeschichte

ParkHere wurde in 2015 als Ausgründung der Technischen Universität München (TUM) von Felix Harteneck, Jakob Sturm und Clemens Techmer gegründet. Felix hat TUM BWL studiert. Er gründete seine erste Firma schon direkt nach dem Abitur. Bei ParkHere ist er für das Management, die Finanzen und das Marketing verantwortlich. Jakob ist Elektroingenieur und für eingebettete Systeme zuständig. Er kümmert sich um die technische Entwicklung der Sensoren und die drahtlose Kommunikation. Clemens hat ebenfalls Elektrotechnik studiert. Er entwickelt das Backend der Server, die Programmierschnittstelle für Kunden und kümmert sich um das Business Development.

