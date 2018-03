So erweitern Sie den iPhone-Speicher So erweitern Sie den iPhone-Speicher: Online-Speicher und Speicherverwaltung

© Apple Über Apples iCloud können Sie Daten vom iPhone auslagern.

5. Auf Online-Speicher ausweichen

Mit Hilfe eines Online-Speicherdienstes wie Dropbox oder Apple iCloud können Sie Daten im Internet speichern. Viele iPhone- beziehungsweise iPad-Apps sind kompatibel zu diesen Diensten, können Daten von dort herunter- und auch hochladen. Cloud-Speicher ist eine sehr günstige Speichererweiterung.

Dropbox bietet 2 GByte gratis, iCloud sogar 5. Der Nachteil dieser Lösung: Sie müssen online sein, um an Ihre Daten zu gelangen. Greifen Sie vor allem per Mobilfunknetz auf das Internet zu (und nicht über WLAN), wird diese Lösung rasch teuer.​



© Screenshot / Tim Kaufmann In den Einstellungen kann man überprüfen, wie Speicherplatz die einzelnen Apps beanspruchen.

6. Platz auf iPhone und iPad schaffen

Alles raus, was keine Miete zahlt: Das Löschen von Apps ist ein besonders günstiges Speicher-Upgrade. In den Einstellungen sehen Sie unter "Allgemein > iPhone Speicher", welche Apps wie viel Speicherplatz belegen. Durch Antippen einer App sehen Sie, wie sich der Gesamtspeicherverbrauch auf die App selbst und die von der App gespeicherten Daten (zum Beispiel Dokumente) verteilt.

Ab dem im Herbst 2017 erscheinenden iOS 11 (Bildschirmfotos) bietet Ihnen das iPhone hier auch Tipps zum Einsparen von Speicherplatz an. Tippen Sie eine App an, können Sie sie aus den Einstellungen heraus löschen. Wenn Sie nur die von der App gespeicherten Daten löschen möchten, müssen Sie sich dazu in der jeweiligen App nach der entsprechenden Funktion umsehen.​



Wir empfehlen, dass Sie vor dem Löschen von Apps und Daten jedweder Art ein Backup anlegen. Das ist um so wichtiger, als Apps manchmal aus dem App Store verschwinden und sich dann ohne ein Backup nicht mehr wiederherstellen lassen.

Tipp: Auf vielen iPhones belegt alleine die Facebook-App 500 bis 600 Megabyte. Indem Sie sie löschen und Facebook künftig über die Website besuchen können Sie diesen Speicher locker einsparen. Zugleich entlasten Sie auch den Akku.



© Screenshot apple.de / Tim Kaufmann Schon vor dem Kauf eines iPhone sollte man sich überlegen, wie viel Speicherplatz man braucht.

7. Modell mit mehr Speicher wählen

Zwischen dem iPhone 7 mit 32 GByte und dem Modell mit 128 GByte liegen 110 Euro, beim iPad verhält es sich ähnlich. Trotzdem ist natürlich die Auswahl eines der größeren iPhones ebenfalls eine Möglichkeit, den Speicherplatz zu erhöhen.

Daher sollten sich iPhone- und iPad-Interessenten schon vor dem Kauf genau überlegen, wie viel Speicher sie womöglich benötigen werden. Der Datenverbrauch auf Ihrem vorherigen Handy beziehungsweise Tablet bietet dabei einen guten Anhaltspunkt.​



iPhone-Daten sicher löschen Quelle: connect Vor dem Verkauf eines gebrauchten iPhone sollten Sie die gespeicherten Daten löschen. So funktioniert es mit Sicherheit.

