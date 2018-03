S3, S4, S5, S6, S7 (Edge) und S8 (Plus)

Galaxy auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so geht's

von Ramona Kohlen

Ihr Samsung Galaxy wird mit der Zeit sehr langsam oder Sie haben viele Daten, die Sie löschen wollen? Es wäre einmal wieder Zeit für einen ordentlichen Jahresputz? Mit der in jedem Android-Gerät integrierten Funktion "Zurücksetzen" strahlt Ihr Telefon wieder wie am ersten Tag. Hier erfahren Sie, wie das geht für die Galaxys S, S2, S3, S4, S5, S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8 oder S8 Plus.