Zwar trifft der Hersteller überwiegend sinnvolle Voreinstellungen. Aber wenn Ihr kostbares Android-Tablet persönlich optimale Dienste leisten soll, dann müssen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, Konfigurationen anschauen und selbst das Android-Gerät einstellen.

Keine Sorge: Das ist kein Hexenwerk und Sie können auch praktisch nichts kaputt machen. Im Zweifelsfall lässt sich das Android-Tablet wieder auf die Grundeinstellungen zurücksetzen. Doch auch das wird nicht nötig sein, denn wo die Einstellungen nicht selbsterklärend sind, helfen unsere Tipps und Tricks weiter.

In der Galerie unten zeigen wir Ihnen ganz konkret, wie Sie Ihr Android-Tablet schnell und sicher per WLAN ins Internet bringen, den Datenverbrauch bei der Mobilfunk-Nutzung einstellen und begrenzen, wie Sie das Android-Tablet mit Bluetooth-Zubehör verbinden oder das Display optimal konfigurieren.

Außerdem verraten wir Tricks, mit denen Sie den Stromverbrauch des Android-Tablets senken und die Ausdauer verbessern oder den Speicher im Blick behalten, Speicher freigeben und Apps sicher beenden, um die Performance des Tablets zu optimieren. Sie wollen Android auf dem Tablet für mehrere Nutzer einrichten, um das Tab beispielsweise in der Familie gemeinsam zu nutzen? Ihr Tablet soll Sie automatisch erkennen? Wir zeigen Ihnen, wie all das geht in unser Galerie:

Unsere Tipps basieren auf Android 6.0. Wir führen Ihnen das am Beispiel des Android-Tablets Google Nexus 7 vor. Auf Geräten anderer Hersteller wird es - eine ähnliche Version von Android vorausgesetzt - auf vergleichbare Weise funktionieren.

Android: Tipps für E-Mail und Adressbuch

Ihre Android-Version erfahren Sie übrigens ebenfalls in den Einstellungen, unter dem Eintrag "Über das Tablet" oder ähnlich.

