Den Klanggeheimnissen ist stereoplay stets auch messtechnisch auf der Spur. So ergibt (wie schon bei Verstärkern) die Harmonischen-Analyse, bei der das Verhalten einzelner Klirr-Oberwellen bei sich veränderndem Pegel grafisch dargestellt wird, auch bei CD-Playern ein viel genaueres Bild vom Verzerrungsverhalten des Players als das nur bei Vollpegel gemessene Klirr-Spektrum (siehe Messwerte-Tabellen). Idealerweise sollten bei steigender Ausgangsspannung die Klirrpegel ebenfalls kontinuierlich ansteigen, wobei k2 den höchsten Pegel haben sollte, dann k3 und so weiter - was hier dem Marantz perfekt gelingt.

