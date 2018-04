iPhone 4S im Messlabor

Es wird nicht selten als "das beste Smartphone überhaupt" bezeichnet. Aber wie gut ist das iPhone 4S - wenn es hart auf hart kommt - wirklich? Unser Labortest hat die Stärken und Schwächen des Kulthandys offengelegt.

Design, Gehäusematerialien und Verarbeitung liegen beim Apple iPhone 4S auf allerhöchstem Niveau. Mit seinem schnörkellosen Gehäuse aus zwei Glasplatten, die von einem Metallrahmen zusammengehalten werden, ist das 4(S) jedem anderen Smartphone auf dem Markt überlegen.

Auch der kapazitive Touchscreen ist mit 960 x 640 Pixeln (330 dpi) unerreicht scharf, wenn auch im Vergleich zu anderen Smartphone-Flaggschiffen etwas klein (3,5-Zoll-Diagonale); für mobiles Surfen ist die Größe aber allemal ausreichend und für die Ein-Hand-Bedienung optimal dimensioniert.

Das Hardware-Upgrade

Die Neuerungen des iPhone 4S im Vergleich zum Vorgäner: ein modifizierter Apple-A5-Dualcore-Prozessor, eine auf 8 Megapixel aufgebohrte Kamera, der intelligente Sprachassisten Siri und ein rundum erneuertes Betriebssystem iOS 5 .

Die Performance ist auf Top-Niveau, mit der Kamera gelingen hervorragende Aufnahmen und Siri macht Spaß - und das neue OS bringt über 200 neue Funktionen. Doch wie schaut es mit den Kernkompetenzen eines Mobiltelefons aus? Wie gut ist das Energiemanagement, wie lange hält der Akku? Wie steht es um die Funkeigenschaften und die Akustik des neuen Apple Kult-Handy?

Der iKosmos im Überblick

In unserem ausführlichen Redaktions- und Labortest haben wir das neue iPhone 4S auf Herz und Nieren geprüft und dabei nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen aufgedeckt. Den Volltest des 4S, mit allen Messwerten aus dem Labor, detaillierten Infos zu Kamera, Siri, iOS und iCloud lesen Sie in der kommenden connect-Ausgabe 12/2011, ab Freitag am Kiosk.

