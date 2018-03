© Fujitsu Fujitsu Lifebook U745

Jetzt kaufen Pro schlankes, leichtes Business-Ultrabook

schlankes, leichtes Business-Ultrabook gehobene Ausstattung

gehobene Ausstattung individuell konfigurierbar

individuell konfigurierbar zahlreiche Schnittstellen

zahlreiche Schnittstellen 4G/LTE-Modul Contra unangenehmes Lüftergeräusch (selten im Einsatz)

unangenehmes Lüftergeräusch (selten im Einsatz) dürftige Standstabilität bei weitem Ausklappen Fazit Für Business-Aufgaben optimiertes Ultrabook mit hoher Anpassungsfähigkeit. Hervorragend

Anzeige

Dass Business-Notebooks heutzutage auch optisch gefallen dürfen, zeigt Fujitsu mit dem Lifebook U745. Das Ultrabook kombiniert ein elegantes Äußeres mit geschäftsmäßiger Funktionalität. Das Magnesiumgehäuse und die aluminiumbeschichtete Basiseinheit sind gut verarbeitet. Das Scharnier hält das 14-Zoll-Display ordentlich in Position, macht insgesamt aber nicht den robustesten Eindruck.

Ein Problem, das unser Testkandidat mit anderen schlanken Ultrabooks teilt, ist die mangelnde Standfestigkeit bei höherem Neigungswinkel des Bildschirms. Aufgrund des an sich lobenswert geringen Gewichts der Basiseinheit verschiebt sich der Schwerpunkt des Geräts so ungünstig, dass es dann nicht mehr ganz plan aufliegt. Den Deckel einhändig zu öffnen, gelingt zudem nur geübten Nutzern.

Die Ausstattung des Notebooks ist optimiert für Business-Aufgaben und kombiniert dabei die Anforderungen im Büro mit mobilem Komfort. Mit hilfe des optionalen Port-Replikators wird aus dem Notebook schnell ein vollwertiger Arbeitsplatz-PC. Als Betriebssystem kommt Windows 7 Professional oder Windows 8.1 Pro zum Einsatz, je nach Konfiguration wird auch Windows 10 Pro als Recovery-DVD beigelegt. Gerät und Daten lassen sich entweder per Fingerabdruckscanner oder mit dem Palmsecure-Sensor zur Venenmustererkennung vor fremdem Zugriff schützen.

Eine große Stärke des Notebooks ist ohnehin seine Anpassbarkeit. Von Prozessor und Massenspeicher über das Betriebssystem bis hin zu Konnektivität und Security-Features ist eine ganze Reihe von Ausstattungsdetails individuell konfigurierbar. Herzstück des Rechners ist ein Intel-CorevPro-Prozessor der fünften Generation (Broadwell), wahlweise kommt ein i3, i5 oder i7 zum Einsatz. Der Arbeitsspeicher umfasst 4 oder 8 GB, der SSD-Speicher zwischen 128 und 512 GB.

Alternativen bieten sich auch bei der Verbindung zur Außenwelt: Neben WLAN und Bluetooth wird auf Wunsch auch ein 3G- oder 4G-Modem verbaut. Die SIM-Karte wird unter dem wechselbaren Akku eingesetzt.

© Fujitsu Das Business-Notebook Fujitsu Lifebook U745.

Angesichts seiner Kompaktheit glänzt das Lifebook U745 mit einer beachtlichen Zahl an Schnittstellen: Zu den drei USB-3.0-Anschlüssen gesellen sich VGA-Ausgang, Smartcard- und SD-Karten-Slot, Display-Port, ein herausziehbarer LAN-Anschluss sowie ein Steckplatz für ein Kensington-Schloss. Die Auflösung des Bildschirms, der mit oder ohne Touchfunktion bestellt werden kann, beträgt klassenübliche 1600 x 900 Pixel, via Display-Port sind bis zu 2560 x 1600 Bildpunkte möglich. Der Lüfter springt nur selten und bei hoher Last an. Er ist relativ leise, pfeift aber etwas unangenehm. Ansonsten arbeitet das Gerät praktisch lautlos.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Fujitsu Siemens Lifebook S6420 80,4% Geld zur Börse zu tragen ist out. Wer dagegen in das neue Mini-Notebook von Fujitsu Siemens investiert, kann auf…

Testbericht Fujitsu Lifebook U772 im Test 81,4% Mit Modem, Dock-Anschluss und satter Performance schlägt das Business-Ultrabook Fujitsu Lifebook U772 im Test die… Marktübersicht Convertibles und Detachables:… Hybrid-Notebooks mit Windows im Vergleich Wir erklären den Unterschied zwischen Convertible und Detachable und geben einen Marktüberblick.

Detachables Fujitsu Stylistic R726 im Test 82,0% Das Fujitsu Stylistic R726 überzeugt mit Ausstattung, Verarbeitung und Performance. Die wacklige Verbindung zur Tastatur… Fujitsu-Notebooks Fujitsu Lifebook U757, U747 und U727 im Test 82,8% Die Lifebook-U7x7-Serie von Fujitsu zeigt, worauf es beim mobilen Arbeiten wirklich ankommt. Zur Wahl stehen Varianten…