© Archiv HTC x7510 Advantage

So ist der Trend zur Miniaturisierung an ihm ganz offensichtlich vorbeigegangen, mit Lederhülle wiegt es sogar stattliche 464 Gramm - da hagelt es von iPhone-Jüngern natürlich schnell Spott. Aber die Rechnung ist nicht so simpel, wie sie scheint. Allein der große Touchscreen mit 640 x 480 Pixeln und die gute Tastatur suchen ihresgleichen. Toll an der Tastatur: Sie brummelt und summt bestätigend bei jedem Druck. Damit macht sie den nicht vorhandenen Druckpunkt locker wett. Mit wenig Übung lässt sich's auf ihr sehr viel flüssiger schreiben als auf den meisten alphanumerischen Gemeinheiten anderer Smartphones; auch die Bildschirmtastatur des iPhones kann hier selbst im Querformat nicht mithalten.

Anzeige

© Archiv as HTC Advantage informiert mit einem sehr mondänen Startbildschirm.

Das Innenleben des Advantage hat ebenfalls jede Menge Goodies in petto: Neben RAM und ROM bringt das HTC-Phone eine 16 Gigabyte große Flashdisk mit; obendrein können via MiniSD noch ein paar Gigabyte nachgerüstet werden. Damit erfüllt das HTC Advantage X7510 locker die Anforderungen an einen Mini-Computer. Mehr noch: Mit ihm kann man auch Telefonieren und SMS, MMS sowie E-Mails verschicken. Dabei versieht das HTC dank Quadband-Unterstützung in jedem Land der Erde seinen Dienst.

Auch das mobile Surfen flutscht - sofern das Handynetz HSDPA unterstützt - mit 1,8 Mbit/s im Downstream, alternativ auch via EDGE. Ist ein Hotspot in der Nähe, geht das Surfen und Datentauschen noch flotter via WLAN b/g vonstatten.

© Archiv Das HTC Advantage hat als eines der ersten Geräte Windows Mobile 6.1.

Auch auf kurze Distanzen zeigt das Filofax-Phone Talente, da es eine ganze Reihe an Bluetooth-Anwendungen unterstützt. Unter anderem A2DP für die Übertragung von Stereomusik per Funk sowie rSAP für das strahlungsfreie Telefonieren im Auto, eine entsprechend begabte Freisprecheinrichtung vorausgesetzt. Auch ist es eines der ersten Geräte mit Windows Mobile 6.1. Doch das neue Windows bietet eher Feinschliff im Detail als sensationell Neues, zumal HTC eh einen proprietären Startbildschirm hat.

Ausstattung und Gewicht satt

© Archiv Mit Windows Mobile 6.1 kann man Anwendungen nun endlich mit Klick auf das "x" rechts oben tatsächlich beenden.

So vollständig und erfreulich die Ausstattung ist, so viel Gehäuse-Stauraum benötigt sie. Schon ohne das empfehlenswerte Lederetui wiegt das Phone 368 Gramm und ist sicher nichts für die Brusttasche. Die magnetisch anflanschbare Tastatur sollte man auch nicht zu Hause lassen, da sie das Display schützt, solange das HTC-Phone nicht zu wild durch den Koffer geschleudert wird.

In unserem PDA-Phone-Testverfahren, aus dessen üblichem Rahmen das HTC unbestritten fällt, gereicht ein derart ausladendes Äußeres zum Nachteil: Das X7510 ist so groß und schwer, dass es im Kapitel Handlichkeit null Punkte einfährt. Doch dafür gefällt seine für ein Windows-Mobile-Gerät gute Bedienbarkeit, die nicht zuletzt dem großzügigen Screen geschuldet ist, der das Stylus-Gestochere in Grenzen hält - meist genügt der Finger.

Wer braucht das?

Mobile Vieltipper nutzen das Gebotene also mit Lust. Doch wer unterwegs nicht viel schreibt und nur überschaubare Datenmengen braucht, greift zu kleineren Geräten, die HTC ja zuhauf im Angebot hat. Oder aber zum HTC Shift auf der nächsten Seite - wenn es ein bisschen mehr sein darf... Erhältlich ist der neue Advantage in Kürze bei T-Mobile als Ameo 16 GB.

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…