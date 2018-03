In-Ear-Kopfhörer Shure SE 310 Datenblatt

Die Ausstattung mit drei glatten Schaumstoff- sowie Silikondichtungen sowie dem Transportcase und Verlängerungskabel ist beim Shure SE 310 gleich wie beim kleineren Bruder SE 210. Den Unterschied macht ein Ventilationskanal für den Bass.

Diese Maßnahme führte dann auch im Vergleich zum SE 210 zu deutlich ausgewogenerem Klang und kraftvollerem Bass. So distanzierte er sogar den Sony MDR EX 85 LP, indem er mehr Übersicht in komplexen Passagen bewahrte und anspringender Klang.

Hersteller Shure Preis 250.00 € Wertung 38.0 Punkte Testverfahren 1.0

