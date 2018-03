JBL ES 30 Datenblatt

© Archiv

JBL hat am Gehäuse nicht gespart: Massiv und nach hinten verjüngt bietet es vorbildliche Stabilität und mit der geschliffenen Oberfläche auch überdurchschnittliche Anfassqualität. Dafür sieht die 17-Zenti-meter-Papiermem-bran mit Kunststoffbeschichtung ein klein wenig nach 80er Jahre aus - als große Schaumstoffsicken und ringförmig versteifte Membranen noch echte Statusymbole waren. Doch die Antriebstechnik dahinter ist modern und langzeitstabil.

Sowohl in puncto unverzerrter Maximalpegel (106 Dezibel) als auch im Tiefgang (43 Hertz) markiert der JBL-Konus im Labor Spitzenleistungen. Eine riskante Strategie leisten sich die Amerikaner im Hochtonbereich: Gleich zwei Chassis teilen sich die Arbeit, eine konventionelle Metallkalotte und ein kleiner Ringstrahler mit Hornführung. Die beiden arbeiten nicht parallel: Der untere gibt nur den Brillanzbereich wieder, der obere den echten Hochton. Obwohl wegen der kurzen Wellenlängen die Gefahr von Schallauslöschungen besteht, hat diese Teilung durchaus bekannte Vorbilder, etwa in den britischen Spendor-Monitoren.

Anzeige

© Foto: H. Härle Doppelpack in der Palstikfront: Hochtöner und Superhochtöner

Chart-Analyse

In anderen Bereichen liegt die JBL hinter vielen Konkurrenten ihrer Klasse: Weniger klar als ihre Mittenwiedergabe, etwas unstrukturiert und tonal wackelig die Darstellung von Schumanns "Dichterliebe" (Christian Gerhaher, Sony BMG). Die schmelzende Baritonstimme ertönte - je nach Tonhöhe - mal verschnupft, mal leicht forciert, so als könne sich die JBL nicht entscheiden, welcher der beiden Hochtöner gerade zuständig sei. Die Klavieranschläge spielten sich obendrein zu sehr in den Vordergrund. Auftrumpfen konnte die kraftvolle Box vor allem mit Rockmusik. Bei Led Zeppelins "Whole Lotta Love" ("Remasters", Warner) fühlte man sich druckvoll an den Konzert-sound der 1970er Jahre erinnert.

Aufstellungstipp:

Die JBL ES 30 sollte sehr genau ausgerichtet werden, auch in der Höhe, sonst neigt sie mitunter zu etwas giftigen Tönen.

JBL ES 30

Hersteller JBL Preis 400.00 € Wertung 63.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher JBL ES 30 JBLs neue ES-Linie verblüfft mit gleich zwei Hochtönern. Was die Extraportion an Höhen bringt, untersuchte stereoplay an der attraktiven Kompaktbox ES…

Testbericht Lautsprecher JBL LSR 4328 P PAK JBL baut mit dem LSR 4328 P ( 1675 Euro das Paar) einen preiswerten aktiven Studiomonitor mit Digitalentzerrung und vielen cleveren Features. Wie… Testbericht JBL Array 800 Äußerlich verrät nur das hochstehende Mitteltonhorn der Array-Serie seine Verwandtschaft zu den Urahnen aus den 50er und 60er Jahren. JBL versuchte…

Testbericht Lautsprecher JBL LSR 6325 P Wer die kleine LSR 6325 P (1100 Euro das Paar) von JBL in die Hand nimmt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Testbericht Lautsprecher JBL LSR 2328 P Der Bass reichte bei der JBL LSR 2328 P (970 Euro das Paar) bis in Regionen um 40 Hertz, was passiven Kompaktboxen vielfach nur mit Unterstützung…