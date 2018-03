Lautsprecher Klipsch RF 63 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher Klipsch RF 63

© Julian Bauer Durch einen betont tiefen Schnitt bietet das Gehäuse reichlich Volumen.

Anzeige

Die RF 63 baut ungewöhnlich tief. Drei antriebstarke Treiber mit kupferfarbenen, metallbasierten Konusmembranen kümmern sich um Bässe und Mitten. Dem Hochtöner ist ein Horn mit Druckkammer vorgeschaltet, was die Ankopplung der Titan-Membran an den Raum drastisch verbessert. Ein Blick in die Messwerte lässt erahnen, was uns klanglich erwartet: Die erzielbare Maximallautstärke ist die mit Abstand höchste im Feld.

Die Klipsch ist bullig, raumgreifend und schon bei mittleren Pegeln unbändig druckvoll. Bei zivilerem Einsatz war ihr Elan weniger ausgeprägt.

Vor diesem Hintergrund war die fast schon brachiale Dynamik der Klipsch keine wirkliche Überraschung.

Klipsch RF 63

Hersteller Klipsch Preis 2200.00 € Wertung 53.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Standlautsprecher Klipsch RF 42 II Wer der Klipsch RF 42 II (650 Euro das Paar) genau zuhörte, wurde mit kleinen Übertreibungen konfrontiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache,…

Testbericht Klipsch RF-62 II Die Klipsch RF-62 II ist eine sehr dynamische, spielfreudige und direkte Box mit ansatzlosem Punch, tollem Timing und Offenheit. Standboxen Klipsch RF-52 II im Test 100,0% Die Klipsch RF-52 II bringt Wirkungsgrad und gepflegte Klangkultur überzeugend in Einklang. Im Test zeigt sich, was die…

Standlautsprecher Klipsch RF-7 II im Einzeltest Mit 1,23 Metern Stirnhöhe und bronzefarbenen Tiefmitteltönern ist die RF-7 II von Klipsch ein massiver Hingucker. Wir haben uns den Standlautsprecher… Lautsprecher Klipschorn AK5 im Test Das Klipschorn wird seit 1946 kontinuierlich gebaut und widersteht allen Design-Trends. Dynamisch ist und bleibt das Eckhorn von Klipsch ohnehin eine…