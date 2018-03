LG Optimus L7 II im Test Datenblatt Wertung

© LG LG Optimus L7 2

Pro gelungene Optik

gelungene Optik günstiger Preis

günstiger Preis einfache Bedienung

einfache Bedienung hervorragende Ausdauerwerte

hervorragende Ausdauerwerte gute Fotoqualität in heller Umgebung

gute Fotoqualität in heller Umgebung konfigurierbare Zusatztaste

konfigurierbare Zusatztaste erweiterbarer Speicher Contra wenig interner Speicher

wenig interner Speicher kein HSPA+

kein HSPA+ niedrige Auflösung bei Videoaufnahmen 67,2%

Anzeige

Das Topmodell der neuen LG-Einsteigerserie ist das P710 Optimus L7 II für 299 Euro; im Internet ist das Smartphone sogar bereits ab 230 Euro zu bekommen. Außer in Schwarz gibt es das Optimus L7 II auch mit einem weißen Akkudeckel oder in Metalloptik; diese Version ist besonders hübsch.

Der Deckel besteht in dieser Preisklasse freilich in jedem Fall aus Kunststoff, was man vor allem der schwarzen Variante auch deutlich ansieht. Ansonsten gibt's an der Verarbeitung wenig auszusetzen.

Verarbeitung und Handhabung: Ansprechender Auftritt

Die Front des neuen Phones kommt sogar in der Optik des eleganten LG-Flaggschiffs Optimus G daher. Die Home-Taste unterhalb des Displays leuchtet je nach Konfiguration in unterschiedlichen Farben - das sieht klasse aus.

LG Optimus L5 2 im Test

Der Nutzer kann Helligkeit und Funktionalität der Taste im Einstellungsmenü anpassen. Eine wirklich praktische Funktion, um sich vom Smartphone zum Beispiel verpasste Ereignisse optisch signalisieren zu lassen.

© LG Der Nutzer kann die Beleuchtung der Home-Taste detailliert einstellen.

Ebenfalls praktisch ist die zusätzliche Taste auf der linken Seite: Diese lässt sich mit nahezu jeder Funktion verknüpfen, die es im Hauptmenü des Optimus L7 II zu entdecken gibt. Dann genügt ein einfacher Druck, und schon startet die entsprechende Anwendung. Im Kamerabetrieb dient die Taste genau wie die beiden Lautstärkedrücker als zusätzlicher Auslöser.

Der Vorgänger: LG Optimus L7 (P700) im Test

Apropos Kamera: Die 8-Megapixel-Knipse des neuen LG liefert bei guten Lichtbedingungen eine gute Bildqualität. Im Dunkeln ist die Qualität trotz Fotolicht aber durchwachsen. Die Kamera-Ausstattung dagegen darf man üppig nennen, auch wenn Videos nur mit einer Auflösung von 720 x 480 Pixeln aufgezeichnet werden.

© LG Sehr praktisch ist Quick Memo - so lassen sich Notizen direkt auf den Screen schreiben.

Ausstattung: Gutes Display, potente Basis

Bei diesem günstigen Preis kann man kein HD-Display erwarten, und so löst die 4,3 Zoll große IPS-Anzeige des Optimus L7 II dann auch lediglich mit 480 x 800 Pixeln auf. Dies reicht im Alltag für die meisten Anwendungen aber problemlos. Die Helligkeit ist mit 322 cd/m2 zudem sonnenlichttauglich.

© LG Die LG-eigene Benutzeroberfläche Optimus UI lässt sich nach Gusto konfigurieren.

Als Antrieb dient ein Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz, der Arbeitsspeicher beträgt 768 MB. So gerüstet, klappt die Bedienung über die gelungene Benutzeroberfläche Optimus UI des Android-4.1.2-Smartphones problemlos und flott.

LG Optimus L3 2 im Test

Auch die übrige Ausstattung geht mit NFC und HSPA in Ordnung. An Software gibt es mit der sehr praktischen Notizfunktion Quick Memo und dem Übersetzer Quick Translator ein paar Leckerbissen.

Labormessungen: Tolle Ausdauer

Eine Klasse für sich ist das Optimus L7 II von LG in Sachen Ausdauer: Solch fantastische Werte hat in dieser Preisklasse noch kein anderes Smartphone erzielt: Im alltagsnahen Mischbetrieb unseres Testszenarios hält es beinahe acht Stunden durch. Auch die Gesprächszeiten sind mit bis zu 20 Stunden top. Die übrigen Messwerte liegen ebenfalls allesamt im grünen Bereich.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht LG G Flex im Test 83,4% LG bringt mit dem G Flex das erste Smartphone mit gebogenem Display und hat seinem Technik-Statement auch sonst allerlei…

Testbericht LG L9 II im Test 70,6% Mit dem L9 II positioniert LG ein Mittelklasse-Smartphone mit gelungenem Display und einigen High-End-Features auf dem… Testbericht LG G2 mini im Test 80,6% Das LG G2 mini soll für ähnliche Furore wir das herausragende G2. Im Test gelingt das nur stellenweise, dafür ist das G2…

Testbericht LG L90 im Test Das L90 bietet richtig viel Smartphone zum attraktiven Preis - und lebt vor allem von seinem üppigen Display. Smartphones LG G Flex 2 im Test 86,4% Das LG G Flex 2 ist die zweite Generation von LGs Smartphone mit gebogenem Display. Das nun etwas kompaktere Modell…