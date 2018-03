Neue iPods & Co. sind oft im Maximalpegel begrenzt. Da kommen laute Hörer wie der Philips SHE 9850 für 100 Euro gerade recht.

Erst jüngst deckte Kollege Bernhard Rietschel ein Ärgernis auf, das so manchem Porti-Besitzer schon begegnet ist: die Lautstärke-Begrenzung aktueller MP3-Player und Kopfhörer. Weil in Frankreich per Gesetz der Maximal-Pegel auf 100 dB gedrosselt sein muss, kaum ein Hersteller aber für die Franzosen Sonderserien entwirft, müssen auch wir Rest-Europäer immer öfter mit angezogener Handbremse hören. Die Folge: Entweder gehen leise Passagen einfach im Umgebungslärm unter - oder aber Musik wird nur in einer grässlich dynamikfreien Abmischung konsumiert und brüllt permanent im 100-dB-Kreisch-Pegel.

Da kommen die neuesten In-Ear-Modelle aus Holland gerade recht. Philips präsentiert mit den SHE 9850 die aktuellste Generation seiner Ohrstöpsel. Dank des silbrig-glänzenden, leicht transparenten Looks sind sie schön anzuschauen -und vor allem: laut.

Schon wenn die edlen Mini-Hörer nur unschuldig auf dem Tisch liegen, sich noch nicht mal in der Nähe der Ohrmuschel befinden, tönt die Musik auch aus einem gedrosselten iPod ungewöhnlich deutlich. Wer sich die Hörer tatsächlich zu voll aufgedrehter Lautstärke aufsetzt, erhält die volle Dröhnung. Gefühlt startet dann ein Jumbo-Jet im Ohr, gemessen ist es nicht viel weniger: 104 dB Maximalpegel schaffen die kleinen Knöpfe. Das ist ordentlich und für Kinder mitunter gefährlich, für leise Portis und bei vernünftigem Einsatz aber ideal.

Der Musikspaß kommt nicht zu kurz: Bass, Grundton und Mitten sind gut herausgearbeitet, Dynamik und Kraft verbinden sich zu einer spannenden Mischung. Im Vergleich mit den Bose Tri-Port In-Ears (AUDIO 12/07) fehlt der Stereo-Raum: Zu dicht spielt sich das musikalische Geschehen direkt vor der eigenen Stirn ab, und auch die Höhen verlieren an Details und Auflösung. Wie bei jedem In-Ear-Hörer ist das Klangvergnügen sehr abhängig vom Sitz im Ohr. Philips legt dazu Silikon-Pads in drei Größen und einen Schaumstoff-Bezug sowie ein Kästchen für den Transport bei.

