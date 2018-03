Sony MDR-NC 40 Datenblatt

Der wahlweise zuschaltbare Noise-Cancelling-Mechanismus steckt nicht in den Hörern, sondern in einem kleinen Kästchen; das macht den NC 40 leicht und komfortabel. Andererseits wirkt die Klappkonstruktion nicht gerade sehr solide.

© Archiv Macht sich klein: Platzsparend klappt der NC 40 zusammen

Die kleinen Ohrmuscheln decken nur einen Teil des Ohres ab, Turbinenlärm dringt also leichter zum Gehörgang durch als bei den großen Kollegen. Das macht sich in der Noise-Cancelling-Wirkung bemerkbar: Tieferes Dröhnen wird zwar gefiltert, bei weitem aber nicht so effektiv. Soll der Sony dabei noch Musik spielen, stößt er an sein Limit: Bei zu viel Krach rundherum geraten die Mitten nasal, der Oberbass brummig, und Details gehen schon mal unter. Abseits des Flugzeugs kann das Noise Cancelling ruhig aktiviert bleiben: Die Musik wirkt so lauter und intensiver.

© Archiv Deutliche Verstärkung sowohl aktiv als auch passiv im Tieffrequenz-Bereich; sonst passable Dämpfung mit ca. 10 dB.

