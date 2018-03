Sony Xperia Z2 im Test Ausstattung Kameratest Fazit Datenblatt Wertung

© Sony Sony Xperia Z2

Jetzt kaufen EUR 189,00 Pro hochwertige Materialien

hochwertige Materialien brillantes Display

brillantes Display einfache Bedienung

einfache Bedienung hervorragende Ausdauer

hervorragende Ausdauer Headset mit Noise-Cancelling-Funktion

Headset mit Noise-Cancelling-Funktion wasserdicht nach IP55/IP58 Contra schwacher Empfang im GSM-Netz

schwacher Empfang im GSM-Netz Videoaufnahme in UHD wird abgebrochen

Videoaufnahme in UHD wird abgebrochen Speicher zu klein für ein Topgerät 84,4%

Anzeige

Sony bringt sein Xperia Z2 bereits sechs Monate nach der Einführung des Vorgängers Xperia Z1 auf den Markt. Hat sich in dem halben Jahr so viel getan in den Entwicklungslabors der Japaner? Schauen wir mal.

Verarbeitung: Edle Schale, feine Anzeige

It's a Sony - das ist auch beim Xperia Z2 unverkennbar. Die Japaner haben ihre Designsprache gefunden, und so gibt es optisch fast keine Unterschiede zum Vorgängermodell zu entdecken. Das ist auch nicht zwingend notwendig, denn mit seinem elegant gerundeten Alurahmen und der großflächigen Glaseinlage auf der Rückseite macht das Xperia Z2 eine gute Figur. Klarer Fall, dass auch der Neuling wasserdicht und nach IP55/IP58 zertifiziert ist.

Der Käufer hat farblich die Wahl - schlichtes Schwarz, elegantes Weiß oder doch lieber poppiges Lila? Egal welche Nuance - der Akku ist bei allen fest verbaut, der unkomplizierte Wechsel durch den Besitzer damit nicht möglich. Als Tribut an die feine Materialauswahl muss man mit 163 Gramm zudem etwas Übergewicht in Kauf nehmen. Geschenkt, für ein schickes Alugehäuse tragen wir gerne etwas schwerer. Und immerhin bringt das Xperia Z2 elf Gramm weniger auf die Waage als der Vorgänger.

Display: Einfach brillant

Zugelegt hat das Display - und zwar um moderate 0,2 Zoll. Das Xperia Z2 hat einen 5,2 Zoll großen Full-HD-Screen eingebaut, dessen maximale Helligkeit bei guten 375 cd/m2 liegt und dessen Pixeldichte feine 427 ppi erreicht. Die Darstellung der Anzeige weiß zu überzeugen: Die Inhalte werden farbneutral und brillant wiedergegeben.

Anzeige

Mehr zum Thema Sony-Flaggschiff Xperia Z2 verzögert sich Sony präsentierte Ende Februar sein Flaggschiff Xperia Z2. Jetzt will Sony vorbestellte Z2 ausliefern, im Handel ist es allerdings noch nicht zu…

Testbericht Sony Xperia E3 im Test 83,6% Das Sony Xperia E3 spielt zwei Preisklassen tiefer als die gelungenen Xperia-Z3-Modelle. Ob der günstige Neuling im Test… Android 5 Sony Xperia Z3 und Z2 - Lollipop-Update im Januar? Sony startet Anfang 2015 das Lollipop-Update. Zunächst sind die Modellreihen Xperia Z3 und Z2 dran. Die komplette Z-Serie soll Android 5 bekommen.

Xperia Z, Z1, Z2 und Z3 Sony kündigt Android-5.1-Update für viele Xperia-Modelle an Das neue Lollipop bekommen alle Versionen des Xperia Z, Z1, Z2 und Z3 sowie das Xperia C3, Xperia M2 und M2 Aqua. Testbericht Sony Xperia Z3+ im Test 75,8% Beim Xperia Z3+ hat Sony im Vergleich zum Vorgänger überall ein bisschen optimiert. Im Test muss das neue…