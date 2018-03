Zyxel Aurora im Test

© Hersteller Bild und Ton via Cloud: Nach Anmeldung in der Zyxel-Cloud sind Livezugriffe möglich.

Einfache Einrichtung und Nutzung optional cleveres Zubehör verfügbar Contra Nachtsicht recht dunkel

Nachtsicht recht dunkel nur begrenzter lokaler Speicher Fazit connect@home Testurteil: gut (404 Punkte von 500) Gut

Dank flexiblen Standfuß lässt sich die Aurora an die Wand schrauben oder auf dem Tisch nutzen, nach Abnahme des Metallträgers hält der Fuß auch magnetisch. Gegen Aufpreis gibt es Zubehör wie Akku, Ethernet-und-PoE-Adapter (Power over Ethernet) oder Alarmsirene.

Die Ersteinrichtung erfolgt per App (Android und iOS) und wird dadurch erleichtert, dass sich die Zyxel Aurora per Bluetooth finden lässt. Ebenfalls clever: Über ihren Status und zur Identifikation bei Einsatz mehrerer Kameras gibt die Aurora Rückmeldungen über ihre farbige Umrandung. 16 GB Speicher sind eingebaut, eine SD-Card wird nicht unterstützt.

Live-Zugriff über Zyxel-Cloud

Nach Anmeldung in der Zyxel-Cloud kann man auf Live-Kamerabild und -ton sowie Aufzeichnungen auch übers Internet zugreifen. Die Bewegungserkennung lässt sich in 16 Zonen aktivieren und informiert bei Auslösung via App sowie auf Wunsch per E-Mail. Auch Gegensprechen ist möglich.



