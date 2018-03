Tablets bis 250 Euro: Die zehn Besten in der Übersicht

© Lenovo Lenovo Yoga Tablet

Mit 250 Euro für das neue Tablet in der Tasche steht Ihnen eine breite Auswahl an Modellen zur Verfügung. Mit diesem Budget bekommen Sie kein Oberklasse-Tablet, aber ein vernünftiges Gerät, das sich vielseitig nutzen lässt. Dabei haben Sie die Wahl zwischen kompakten Tablets mit 8-Zoll-Display oder großen 10-Zoll-Tablets. Die Geräte in unserer Top 10 kommen von sieben verschiedenen Herstellern, darunter Samsung, Amazon oder Lenovo. Android-Tablets geben dabei den Ton an.

Warum 250 Euro beim Tablet-Kauf ein vernünftiges Budget sind? Weil Sie mit weniger Budget teils deutlich schlechtere Tablets bekommen, die viel Kompromissbereitschaft verlangen. Die Auswahl ist mit 250 Euro einfach besser und vielfältiger. Die gute Nachricht: Wenn Sie mit 250 Euro fürs Tablet antreten, bedeutet das aber nicht, dass Sie auch 250 Euro ausgeben müssen. Die günstigsten Kandidaten in der Top 10 kosten unter 100 Euro.

Worüber Sie sich im Klaren sein sollten: Mit 250 Euro bekommen Sie ein praxistaugliches, aber noch kein absolutes Top-Tablet. Die Kompromisse, die Sie eingehen müssen, sind indes kalkulierbar. So sind die Displays häufig etwas schlechter: Wahlweise nicht so hell oder blickwinkelstabil und nicht für den Gebrauch draußen im hellen Sonnenlicht geeignet. Oder die Anzeigen sind nicht ganz so brillant und damit für einfache Youtube-Videos, aber nicht unbedingt für HD-Film-Genuss geeignet.

Außerdem finden sich in der Top 10 einige Tablets aus dem letzten oder gar vorletzten Jahr, die vermutlich nicht mehr mit Android-Updates versorgt werden. Beim Speicher wird in dieser Preisklasse auch gespart, die 32-GB-Modelle sind rar, häufig lässt sich der Speicher aber erweitern. Und wer wirklich überall einen Internet-Zugang haben will, ist auf ein Tablet mit Mobilfunk-Modem angewiesen. Auch davon gibt es nur sehr wenige in dieser Preisklasse.

Im Zweifelsfall gibt es von den meisten Tablets der Top 10 auch Varianten mit mehr Speicher und/oder Mobilfunk-Modem, allerdings dann auch für mehr als die 250 Euro.

Wer mit 250 Euro fürs Tablet auskommen will oder muss, findet in der folgenden Galerie die zehn Besten:

