Was ist das beste Tablet? Den aktuellen Sieger in der Bestenliste liefert Sony. Wir stellen Ihnen die aktuelle Top 10 der besten Tablets vor.

© Hersteller Apple iPad Pro 9.7 und Huawei Mediapad M3 8.0

Sie suchen ein richtig gutes Tablet? Wir stellen hier die aktuell zehn Besten vor.



Android gibt den Ton an

Insgesamt geben die Android-Modelle den Ton an, doch immerhin drei iPads konnten sich dazwischen mogeln und die Android-Dominanz ein wenig durchbrechen. In Sachen Displaygröße gibt es in der Tablet-Bestenliste mit Größen von 8 bis 10,5 Zoll reichlich Auswahl.

Teure Versionen im Test: Es geht günstiger

In unserem Testfeld finden sich übrigens in aller Regel die teuersten Ausstattungsvarianten der einzelnen Modelle. Das Funk-Modul ist da fast immer mit von der Partie. Zudem wird häufig die größte Speicher-Variante getestet. Zum Vergleich: Die getestete Version des iPad Pro 10.5 mit WiFi, LTE und 512 Gigabyte kostet rund 1.280 Euro. Für die Version mit 64 GB und lediglich WiFi an Bord müssen Sie bei Apple rund 730 Euro hinblättern.

Wir zeigen Ihnen die Stärken, Schwächen und Besonderheiten der zehn Top-Tablets. Alle zehn Modelle stellen wir Ihnen in der folgenden Bildergalerie vor. Lassen Sie sich nicht verwirren: Manchmal teilen sich zwei Geräte punktgleich die Plätze.

Galerie Top-10-Galerie Vergleichstest: Top 10 Tablets Sie stehen vor dem Kauf eines Tablets? Und suchen ein echtes Topmodell? Dann hilft unsere Übersicht mit den zehn besten Tablets.

Testreform: So testet connect Tablets

Anfang Mai 2015 haben wir unser Testverfahren für Tablets mit einigen Änderungen auf den neuesten Stand gebracht. Im aktuellen Verfahren hat die Ausdauer mehr Gewicht und macht 100 der erreichbaren 500 Punkte aus.



Auch die Ausstattung wurde stärker gewichtet, hier gibt's maximal 175 Punkte. Für die Handhabung, die Bedienung und Handlichkeit bewertet, gibt's dafür nur noch maximal 125 Punkte. Für die Messwerte, die die Klangmessung und vor allem die Displaymessungen umfassen, gibt's weiterhin maximal 100 Punkte.

iPad Pro Unboxing Quelle: connect Das iPad Pro im Unboxing.

