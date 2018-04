Alle Infos zum iPhone 5

Alle Tests, Ratgeber, Tipps und Tricks, Apps und Neuheiten rund ums Apple iPhone 5 in der Übersicht.

Vom Time Magazine wurde das iPhone 5 zum "Gadget of the year" gewählt. Fast gleichzeitig hat die australische Polizei wornt davor die Karten-App zum Navigieren zu verwenden. Die teils schlechte Routenführung könne in den Weiten Australiens fatale Folgen haben. So unterschiedlich kann der Blick auf ein Smartphone sein, an dem sich schon immer die Geister scheiden.

Wir haben auf dieser Seite alle Tests, Ratgeber, Tipps und Tricks und App-Empfehlungen sowie alle Neueheiten zum iPhone als Übersicht zusammegefasst.

Das iPhone 5 im Test

Größer, leichter, flacher, eleganter - besser? Die wichtigste Frage ist natürlich, was taugt das neue iPhone, was sind seine Stärken, wo hat es Schwächen?

Das iPhone 5 im ausführlichen Test

Die neue Karten- und Navigationsanwendung geriet aufgrund von Kartenfehlern schnell in die Kritik. Warum die Kartenanwendung besser als ihr Ruf ist, zeigt der Test der Navigationssfunktion.

Dass das iPhone 5 superschnelles Internet per LTE beherrscht, zeigte sich im Praxistest:

LTE beim iPhone 5 im Praxistest

Warum sich LTE beim iPhone 5 aber nur eingeschränkt nutzen lässt? Weil es nur eine der in Deutschland verwendeten LTE-Frequenzen beherrscht:

iPhone 5 und der LTE-Dschungel

Und wie schlägt es sich gegen die Konkurrenz?

Vergleichstest: Samsung Galaxy S3 gegen Apple iPhone 5

Und wie sieht der Vergleich mit Vorgängern iPhone 4S, iPhone 4, 3GS und 3 aus?

Apple: Alle iPhone-Tests in der Übersicht

Das iPhone in der Praxis: Tipps und Tricks

Das neue iPhone eben ausgepackt? Denn geht's ans Einrichten:

Wir zeigen außerdem Tipps und Tricks, mit denen Sie mehr aus dem iPhone herausholen:

Apps, Apps, Apps

Apples Garantie-Praxis in der Kritik

Bei der Werbung für Apple Care, mit der Kunden gegen Geld die Garantie ihrer Apple-Produkte verlängern können, vergisst Apple darauf hinzuweisen, dass es einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch gibt Das findet zumindest die EU-Kommission und ruft die Länderbehörden auf, die Apple-Praktiken mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Mehr Infos zur Kritik der EU an Apples Garantie-Praxis

iPhone 5 kaufen: Alle Preise in der Übersicht

Sie haben ein Angebot für das iPhone 5 gefunden und fragen sich, wie günstig das tastsächlich ist? Vielleicht tut's ja noch ein altes iPhone 4 oder 4S. Die offiziellen Apple-Preis für alle iPhone-Modelle in der Übersicht:

Anzeige

Download: Tabelle

Und falls Sie Ihr altes Handy loswerden wollen oder es auch ein gebrauchtes iPhone tut: Wir haben bei Ebay erfragt, wie viel es für iPhones und sonstige Smartphones gibt.

Praxis: So verkaufen oder kaufen Sie Ihr Handy bei Ebay

iOS6: Die Neuerungen der iPhone-Software

iOS 6, die Software für das iPhone bietet nun eine kostenlose Turn-by-Turn-Navigation und eine bessere Integration von Facebook, um nur die wichtigsten Neuerungen zu nennen. Insgesamt sollen es 200 neue Funktionen sein. Gut: Die neue Betriebssystem-Version funktioniert auch auf einem iPhone 4 oder 3GS, einem iPod touch der vierten Generation oder dem iPad 2 und iPad 3 - teilweise mit Einschränkungen bei der Funktionalität.

Praxis: Wir stellen die Neuerungen von iOS6 vor

Alles ein alter Hut? Über den Nachfolger wird bereits munter spekuliert:

Alle Gerüchte rund um iPhone 5S