Android: Bildschirmfixierung aktivieren und lösen

© Screenshot / Tim Kaufmann Mit der Bildschirmfixierung kann man das Android-Smartphone vorübergehend auf eine App beschränken.

„Kann ich mal kurz dein Handy haben? Muss was googlen.“ Damit es dabei dann auch wirklich bleibt bringt Android die Funktion „Bildschirm fixieren“ mit. Sie stellt sicher, dass sich Freunde, denen Sie Ihr Handy kurz leihen, nicht in Ihre Fotos, E-Mails oder Chat-Nachrichten „verirren“. Auch, um das Handy mal eben kindersicher zu machen, eignet sich die Bildschirmfixierung. Wir zeigen, wo Sie die Funktion finden und wie Sie sie verwenden.

Bildschirmfixierung aktivieren



„Bildschirm fixieren“ gibt es in Android seit Version 5 „Lollipop“. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie auf „Sicherheit“. Dann scrollen Sie ganz nach unten und tippen auf „Bildschirmfixierung“. Je nach Hersteller Ihres Smartphones kann die Funktion aber auch wo anders stecken. Beispielsweise nennt Samsung das Ganze „Fenster anheften“ und bringt es auf seinen Smartphones unter „Einstellungen \> System \> Sicherheit“ unter.​

© Screenshot / Tim Kaufmann Die Bildschirmfixierung aktiviert man über Einstellungen/Sicherheit. Anschließend kann man die gewünschte App in der App-Übersicht festpinnen.

Schalten Sie die Funktion an und wechseln Sie dann zu der App, auf die Sie Android beschränken möchten. Tippen Sie dann die Schaltfläche „Übersicht“ an, also das quadratische Kästchen unten rechts. Wischen Sie in der App-Übersicht ganz nach unten. Dort zeigt Android nun eine Pin-Nadel auf dem Bild der aktuellen App. Tippen Sie die Nadel an, um die App zu fixieren. Android stellt nun sicher, dass man die App nicht verlassen kann, ohne die Bildschirmfixierung aufzuheben.



Bildschirmfixierung lösen



Möchten Sie die Fixierung später aufheben, drücken Sie dazu zeitgleich die Zurück- und die Übersichtstaste.​​ Beim Aufheben der Fixierung wiederum sperrt Android das Handy automatisch. Perfekt ist der Schutz natürlich nur auf einem Handy, dessen Entriegelung Sie mit einer PIN, einer Geste o.ä. abgesichert haben.​



