Sie machen aus Smartphones mehr als nur einen Routenplaner: Wir stellen eine Auswahl an interessanten und empfehlenswerten GPS-Apps für alle Smartphone-Plattformen vor.

© Athanassios Kaliudis GPS-Apps

GPS-Empfänger gehören bei Smartphones mittlerweile zur Standardausrüstung. Sie machen die Geräte - entsprechende Software vorausgesetzt - zur mobilen Navi. Doch das ist längst nicht alles: Auch andere Software-Entwickler haben das Potenzial erkannt und Apps entwickelt, die die Positionierungsdaten des eingebauten Empfängers auslesen und weiterverwenden.

So hat sich ein breites Feld an praktischen Tools entwickelt, die einem im Alltag wirklich helfen und vor allem Zeit sparen können - beispielsweise bei der Suche nach der nächsten Zugverbindung, beim Bestellen eines Taxis oder auch beim Buchen eines Hotelzimmers in der Umgebung. Fürs Freizeitvergnügen sorgen verschiedene Sportstracker-Apps, standortbezogene Community-Anwendungen und diverse GPS-Spielchen.

Angesichts dieser Fülle stellt die folgende Auswahl natürlich nur einen Ausschnitt dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll vielmehr als Einstieg dienen und zum Stöbern, Ausprobieren, Entdecken, Staunen und vielleicht auch Weiterempfehlen anregen. Viel Spaß damit

Anzeige

Bildergalerie Galerie Bildergalerie GPS-Apps Sie machen aus Smartphones mehr als nur einen Routenplaner: GPS-Apps sind vielseitig und beliebt.

Anzeige

Mehr zum Thema Apps Die besten Android-Navis im Test Was bringen kostenpflichtige Navigations-Apps für Smartphones mit Android? Wir haben die besten Android-Navis im Test.

Mitfahrgelegenheit koordiniert Fahrgemeinschaften App des Tages: Mitfahrgelegenheit Die Gratis-Anwendung Mitfahrgelegenheit vereint Bahn- oder Autoreisende zu Fahrgemeinschaften. Wir haben uns die iPhone-Version der Anwendung… Apps und Zubehör Apps und Zubehör für den Urlaub Ganz ohne Gadgets wird der Techie im Urlaub nicht glücklich. Wir zeigen eine Auswahl an praktischem Zubehör und Apps für die Reise.

Navigations-Apps Apps zur Fahrrad-Navigation im Test Kommt jetzt doch noch der Frühling? Dann nix wie raus! Wir haben acht Fahrrad-Navis für iPhone getestet und zeigen Alternativen. Kaufberatung Vergleich: Navi-Apps gegen portable Navis Sind Smartphones die besseren Navigationssysteme? Ein Konzeptvergleich zeigt die Vorteile und Schwächen im Vergleich mit portablen Navisystemen.