Netztest Österreich 2010

In Europa zählt der Mobilfunkmarkt von Österreich unter Insidern in Sachen Konkurrenzkampf zu den aggressivsten, bei den Preisen aber zu den günstigsten. Von den Sprachdiensten erwarten die Kunden ein hohes Maß an Perfektion. Das liegt auch daran, dass hier die Festnetzsubstitution besonders weit fortgeschritten ist, viele Kunden haben keinen kabelgebundenen Anschluss.

Auch beim Datenfunk können die Mobilfunknetze punkten: 85 Prozent der 8,4 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung leben in mit 3G versorgten Gebieten. Auch der LTE-Ausbau lässt nicht mehr lange auf sich warten. Nachdem erst kürzlich die hohen LTE-Frequenzbänder unter den Hammer kamen, steht nächstes Jahr die sogenannte Digitale Dividende zur Versorgung der verbliebenen weißen Flecken zur Auktion an.

Etwa 40 Prozent der österreichischen Mobilfunkkunden nutzen Dienste im schnellen Datennetz. Bei diesem Anteil ist wie bei anderen Marktkennzahlen ein stetiges Wachstum zu konstatieren. Da ist es besonders spannend zu beobachten, wie die Netzbetreiber in Österreich den schnell wachsenden Traffic beherrschen.

