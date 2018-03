Als erster Plattenladen hat der Nokia Music Store von Beginn an konsequent auf die Erreichbarkeit via Smartphone und App gesetzt. So kann man mit diversen S60-Smartphones der N- und E-Serie wie dem N82 oder dem E71, aber auch mit neuen Modellen der Marke Xpress Music - etwa dem neuen Touchscreen-Gerät Nokia 5800 - problemlos und mobil in Songs reinhören und diese sogar kaufen.

© Archiv Verlockend: In Nokias Plattenladen gibt's immer mal wieder Gratis-Songs

Weil die entsprechenden Geräte sich auf das Kopierschutzsystem von Microsoft verstehen, liefert Nokia die Songs direkt als WMA-Datei aus, die später mit dem Windows Media Player synchronisiert werden kann; bei Bedarf lassen sich gekaufte Titel aber auch am PC erneut downloaden.

Dafür und ganz allgemein für den Zugang zum Nokia Music Store ist die Nutzung eines Windows-PCs Voraussetzung - Linux- und Apple-Rechner müssen leider draußen bleiben. Dasselbe gilt für andere Browser als Microsofts Internet Explorer.

Für jeden was dabei

Wie gut, dass Nokia inzwischen wenigstens eine alternative Musikverwaltung zum Bordmittel Windows Media Player anbietet: Die kostenfreie Software hört auf den Namen "Nokia Music" und lässt sich direkt beim Online-Shop der Finnen herunterladen.

Was das musikalische Gesamtpaket angeht, positioniert sich Nokia klar in der Spitzengruppe: Mit mehr als fünf Millionen Songs ist für jeden etwas dabei, und dank seiner sehr einfachen Preisstruktur - einzelne Songs kosten generell einen Euro, Alben zehn Euro - kommt der Nokia Music Store auch Einsteigern entgegen.

Zudem gibt es immer wieder Gratis- Songs, die angemeldete Nutzer abstauben dürfen. Anmelden können sich jedoch derzeit nur Kreditkarteninhaber; selbst das Aufladen von Prepaid-Guthaben klappt nur mit Kreditkarte.

