Strom- und NF-Kabel auf Abstand halten

Schritt 1 haben Sie mit dem Erwerb eines HiFi-Racks schon getan: Jedes Gerät steht auf einer eigenen, vielleicht sogar entkoppelten Ebene.

Schritt 2 sind mögliche Zusatzdämpfer, vor allem bei Geräten, bei denen sich etwas dreht. Gemeint sind CD-Player und Plattenspieler. Gerade Masselaufwerke profitieren von einer zusätzlichen Entkopplung.

Kaufberatung: HiFi-Racks im Test

Schritt 3 ist die geschickte Verlegung der Kabel am Geräteturm. Falls es irgendwie einzurichten ist, sollten Strom- und NF-Leitungen voneinander getrennt verlaufen. Das liegt an den elektromagnetischen Emissionen, die von Netzleitungen ausgehen. Sie können, falls die NF-Leitungen nicht gut geschirmt sind, auf das Signal einwirken. Das will niemand, verschlechtert es die Klangqualität doch merklich.

Die Stromleitungen sollten - wie auch die NF-Verbindungen - mit Kabelbindern oder Ähnlichem zusammengehalten werden. Da, wo ein Kontakt mit beiden Kabeltypen vermeidbar ist, sollte dieser über Kreuz verlaufen. Zwischen diesen Kabeln gilt die Devise: so viel Abstand wie möglich!

