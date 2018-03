Bose OE2i im Test

© Hersteller / Archiv Bose OE2i

Eine Gretchenfrage beim Kopfhörer-Kauf lautet: Soll er um die Ohrmuschel herum (Around Ear) oder auf der Ohrmuschel (On Ear) aufliegen? Naturgemäß fallen Letztere etwas kompakter aus, weshalb sie sich fu?rs Musikhören unterwegs besonders anbieten. Allerdings spielt auch der persönlich empfundene Tragekomfort eine entscheidende Rolle, weshalb Bose dem Kunden die Wahl lässt und Kopfhörer beider Bauformen zum gleichen Preis anbietet.

Dank seines trickreich zusammenklappbaren Kopfbu?gels fällt der ohraufliegende OE2i besonders kompakt aus. In Hellgrau oder Schwarz erhältlich, macht der schicke Bose zu iPhone und Co. nicht nur optisch eine gute Figur: Robust konstruiert und hochwertig verarbeitet, spu?rt man sofort, dass 180 Euro fu?r ihn auch langfristig gut angelegt sind. Details wie das einfach austauschbare Anschlusskabel oder die mitgelieferte Transportbox unterstreichen das positive Bild.

Bose OE2i: Technik

Die Herausforderung bei einem geschlossenen, ohraufliegenden Hörer wie dem OE2i besteht darin, einen optimalen Kompromiss zwischen Tragekomfort und guter Basswiedergabe zu finden. Einerseits muss der Anpressdruck der Wandlersysteme ausreichend groß sein, um dichten Abschluss der Ohrpolster und damit gute Basswiedergabe sicherzustellen - wichtig daru?ber hinaus auch fu?r geringstmögliche, nach außen dringende Schallanteile.

© Hersteller / Archiv Mit zusammengeklapptem Kopfbügel passt der OE2i in die mitgelieferte Transporttasche.

Andererseits sollten die Wandlersysteme jedoch nicht allzu fest auf den Ohrmuscheln aufliegen, damit der Hörer auch u?ber längere Tragezeiträume hinweg als angenehm empfunden wird. Was das angeht, bewiesen die Bose-Ingenieure eine äußerst glu?ckliche Hand: Im Praxistest ließ sich der OE2i mu?helos u?ber zwei Stunden hinweg tragen, ohne dass die Ohrmuscheln wie bei vielen anderen On-Ear-Hörern schmerzten. Auch war die Störschall-Unterdru?ckung des OE2i fu?r einen ohraufliegenden Hörer in der Tat verblu?ffend gut.

Kaufberatung: HiFi-Kopfhörer im Test

Allerdings wäre der OE2i nicht von Bose, wenn die Akustik- Spezialisten aus Framingham nicht auch an seinen Übertragungseigenschaften gefeilt hätten. So ist man stolz darauf, dass bei seiner Abstimmung im gesamten Tonfrequenz-Spektrum auf ku?nstlichen "Boost" verzichtet werden konnte. In der Tat ist das bereits ein Hinweis auf ausgewogenen, dröhnfreien Klang, fu?hren doch ku?nstliche Frequenzgang-Boosts in der Regel speziell im Bassbereich zu hörbar schlechterem Impulsverhalten.

Bose OE2i: Hörtest

Im Hörtest erwies sich der OE2i dann auch als perfekter musikalischer Begleiter: So ist seine Abstimmung eher auf langfristig angenehmen Hörgenuss als auf tonale Spitzfindigkeiten ausgelegt. Das heißt aber nicht, dass er klangliche Details "verschluckt" - nur präsentiert er sie insgesamt etwas dezenter als beispielsweise der in dieser Hinsicht besonders agile, ebenfalls portable Beyerdynamic T50p.

Unstrittig jedoch ist, dass der Bose OE2i mit seinem lebhaften und direkten Klang viel Spaß macht und daru?ber hinaus fu?r einen geschlossenen Kopfhörer dieser Größe geradezu erstaunliche Bassqualitäten besitzt. Hervorzuheben ist auch der gute Wirkungsgrad, was speziell fu?r die Kombination mit iPhone und iPod einen echten Pluspunkt darstellt: Aufgrund ihrer in der Lautstärke begrenzten Ausgänge zählt hier jedes Dezibel. Ohne Zweifel gehört der Bose OE2i derzeit zu den attraktivsten portablen Hörern - angesichts seines gu?nstigen Preises eine klare Kaufempfehlung. Wer auf Kabelfernbedienung und Mikrofon verzichten kann, wählt den OE2 und spart dabei sogar noch 30 Euro.

© Hersteller / Archiv Die Kabelfernbedienung mit integriertem Mikrofon erweist sich in der Praxis nicht nur für Vieltelefonierer als sehr nützliches Feature.

Bose OE2i: iPhone-Steuerung

Der Bose OE2i ist einer der selteneren, uneingeschränkt HiFi-tauglichen Hörer, der u?ber eine praktische Kabelfernbedienung fu?r iPhone und Co. mit integriertem Freisprech- Mikrofon verfu?gt - bei einem Anruf braucht man den Hörer also nicht abzusetzen, sondern kann einfach drauflos sprechen: Das Musiksignal des Players wird automatisch stummgeschaltet. Die Kabelfernbedienung dient nicht nur zum Einstellen der Lautstärke, sondern steuert auch die Laufwerksfunktionen: Den mittleren Knopf einmal dru?cken entspricht Start/Stop, zweimal dru?cken wählt den nächsten Titel, dreimal dru?cken springt zuru?ck zum vorhergehenden Titel.

Kaufberatung: On-Ear-Kopfhörer im Test

Und zu welcher Apple-Hardware ist der OE2i nun kompatibel? Dazu schreibt der Hersteller in der Bedienungsanleitung wörtlich: "Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPod nano (4. Generation und später), iPod classic (nur 120 GB, 160 GB), iPod touch (2. Generation und später), iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2 und 2009er-Modellen von MacBook und MacBook Pro unterstu?tzt. Die Fernbedienung wird von iPod shuffle (3. Generation und später) unterstu?tzt. Ton wird von allen iPod-Modellen unterstu?tzt." Zur Verträglichkeit mit der ju?ngsten iPhone- und iPod-Generation empfiehlt es sich, vor dem Kauf bei Bose genauere Auskunft einzuholen.

