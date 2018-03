CamScanner+ für iPhone im Test

© Hersteller CamScanner+

CamScanner+

Preis: 4,49 Euro

Handhabung: 82%

Funktionalität: 68%

Gesamtwertung: 75%

Zum Testzeitpunkt war die Vollversion des "CamScanner+" gratis nutzbar: Wer sich in derGratisversion der App registrierte, der bekam die werbefreie Plus-Version freigeschaltet.

Daneben wirbt CamScanner für ein Premium-Abo (monatlich 4,49 Euro), das einen 10-Gigabyte-Cloud-Speicher und höher auflösende Scans verspricht. Und: Erst mit dem Premium-Konto lassen sich gescannte Texte direkt exportieren.

Genius Scan+ für iOS im Test

Eine Textkorrektur in der App ist aber auch damit nicht möglich. Die Scan-Auflösung und -Qualität ging in Ordnung. Allerdings haperte es im Test an der Texterkennung: Neben häufigen Fehlern mischte CamScanner+ Spalten und Blöcke bunt zusammen. Umsortieren und korrigieren ließ sich das in der App nicht.

