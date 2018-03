CD-Spieler Vincent CD S 4 Datenblatt

© Archiv CD-Spieler Vincent CD S 4

© Julian Bauer Schottet sich mit einem Filter vor Netzstörungen ab: Vincent CD S 4, der sich als einziger der Player des Testfelds lautstärkeregeln lässt.

Anzeige

Für den CD S 4 stand der teurere Bruder CD S 5 (10/07)Pate: Der eine wie der andere Player bieten sowohl Elektronik als auch Mechanik satt. Trennwände zwischen Netzteil, Laufwerk und Analogsektion versperren Magnet-Störkobolden den Weg zu empfindsamen Baugruppen. Wie beim CDS 5 griff Vincent auch bei dem Newcomer auf ein altbewährtes Philips-CD-Laufwerk zurück.

Symmetrische Ausgänge kamen aber für den um ein Drittel preisgünstigeren Spieler nicht mehr in Frage, zumal er keinen entsprechenden Edelwandler, sondern nur noch Burr-Browns PCM 1716 mit Einpol-Ausgängen besitzt. Schließlich tüftelten die Entwickler bei den Ausgangsstufen nicht lange mit Einzeltransistoren a la Marantz herum, 5532-ICs mussten ausreichen.

© Archiv Auch die Fernbedienung ist aus solidem Metal.

Aufwand steckte Vincent lieber in eine luxuriöse Stromversorgung, in einen Netztrafo, der auch einem Vollverstärker gut zu Gesicht stünde, und teure Folienkondensatoren, die Speisespannungen an jeder Ecke aufs Gründlichste putzen.

Der Hörtest:

Obenrum ohne Schärfe licht, mit warm-erbaulichen Klangfarben und Sinn für die große Form: Der Player CD S 4 baute die Vincent-Kultur zu tollen 57 Punkten aus.

Die Kombi spricht schließlich alle an, die zur HiFi-Geisterei auch mal Schmackes brauchen.

© Archiv

stereoplay Meinung: Hans-Ulrich Fessler

Hörer, die Wert auf feine Zwischentöne legen, greifen lieber zum Feingeist Roksan. Wer den allerletzten Kick auskosten will, liegt mit dem Vincent genau richtig. Er meistert dynamische Passagen völlig unangestrengt, das Klangbild wirkt wie aus einem Guss.

Vincent CD S 4

Hersteller Vincent Preis 950.00 € Wertung 57.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Vincent CD-S 1.1 II Gelungenes Update: Vincent verbesserte seinen Röhren-CD-Spieler.

Testbericht Vincent CD-S2 In den Markt der günstigen Stereo-Kombis kommt wieder Bewegung. Besonders mit dem CD-Player von Vincent. Testbericht CD-Player T.A.C. C 35 im Test 70,8% Ein CD-Spieler mit Röhren-Ausgangsstufe? Das ist nicht neu. Was die T.A.C.-Röhrenprofis für den C 35 ausgedacht haben,…

Testbericht Vincent CD S7 DAC im Test Den Vincent CD S7 DAC umgibt ein passgenau verabeitetes, panzerstabiles Stahlblechkleid. Was sich darunter verbirgt, zeigt der Test. Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?