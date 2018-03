Der Denon AH-D 7100 wird aus edelsten Materialien gefertigt. Hält der Klang des Kopfhörers im Test, was das Design verspricht?

Aufmerksamkeit ist dem Denon AHD 7100 sicher. Mit seinen Echtholzschalen aus Mahagoni und Gehäuseteilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff zieht er Blicke magisch an. Solche Accessoires finden sich sonst eher in Nobelkarossen als an Kopfhörern.

Doch der große Denon ist nobel durch und durch, das sieht und das spürt man. Die außergewöhnlichen Materialien sind besonders steif und leicht zugleich. Das spart Gewicht, erhöht den Tragekomfort und bürgt akustisch für ideale Verhältnisse.

© Hersteller / Archiv Die Schnittdarstellung zeigt den komplexen Aufbau einer Ohrmuschel mit dem grazilen Schwingsystem des AH-D 7100.

Klare Verhältnisse herrschen dann auch in SachenKlangqualität. Selbst mit den Referenzen angestammter Kopfhörer-Spezialisten nimmt es der Denon auf. Tonale Verfärbungen, ja selbst kleinste Unsauberkeiten in der Wiedergebe tiefer Frequenzen - Fehlanzeige.

Der Denon AH-D 7100 klingt neutral und differenziert komplexe Klanggebilde über das gesamte Spektrum mühelos bis in feinste Verästelungen auf. Außengeräusche schirmt er dank der geschlossenen Bauweise sehr gut ab. Auch die Ausstattung ist standesgemäß, sogar Apps für iPhone und Android mit pfiffigen Funktionen gibt es. Kopfhörer dieser Klasse lassen sich an einer Hand abzählen - Spitze!

