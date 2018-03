Samsung Galaxy Note 3 Neo im Test Ausstattung Fazit Datenblatt Wertung

© Samsung / Weka Samsung Galaxy Note 3 Neo

Jetzt kaufen EUR 799,00 Pro umfangreiche Ausstattung

umfangreiche Ausstattung sehr gute Ausdauer

sehr gute Ausdauer brilliantes AMOLED-Display

brilliantes AMOLED-Display 11 GB interner Speicher Contra kein UKW-Radio

kein UKW-Radio ältere Android-Version vorinstalliert 84,4%

Anzeige

Auch für das Phablet Galaxy Note 3 Neo gilt: Steht bei Samsung-Produkten "Neo" in der Typenbezeichnung, dann handelt es sich um eine mal mehr, mal weniger abgespeckte Variante eines Schwestermodells. Dessen großer Bruder Galaxy Note 3 führt die Bestenliste der großformatigen Smartphones souverän an. Kann das Galaxy Note 3 Neo mithalten?

Gehäuse: Nur geringe Unterschiede

Optisch werden nur wahre Kenner die beiden Phablet-Geschwister auseinander halten können, denn von vorne betrachtet gibt es bis auf geringe Abweichungen bei den Abmessungen keinerlei Unterschiede. Erst der Blick auf den Geräterahmen und die Rückseite zeigen Differenzierungsmerkmale. So kommt das Galaxy Note 3 Neo mit einer Einfassung im gebürsteten Alu-Look daher. Auf der Rückseite fehlt zudem die Chromspange um die Kameraeinheit.

Die Verarbeitung ist hier wie dort für ein Smartphone mit Kunststoffgehäuse top. Zudem lässt sich der Akku problemlos vom Nutzer wechseln. Farblich traut sich Samsung was und bietet das Galaxy Note 3 Neo nicht nur wie üblich in Schwarz und Weiß, sondern auch in Mint zum Kauf an - das hatten wir noch nicht so oft. Welche Farbe man auch wählt - das griffige Backcover in Lederoptik ist ein Eyecatcher.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie mehr über die Ausstattung des Galaxy Note 3 Neo.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Galaxy A5 im Test 85,2% Das Galaxy A5 ist in seiner Preisklasse ein Überflieger und überzeugt im Test mit perfekter Verarbeitung und tollen…

Testbericht Samsung Galaxy S6 im Test 78,4% Samsung greift mit den Galaxys S6 im Test nach der Smartphone-Krone. Ob das Vorhaben gelingt und wie sich das S6 im… Testbericht Samsung Galaxy S6 Edge im Test 79,2% Beim Galaxy S6 Edge hat Samsung die gewohnt starke Technikbestückung mit einzigartigem Design und besten Materialien…

Samsung-Kamera Samsung Galaxy S6 Kamera im Test Das Galaxy S6 zeigt die volle Kamera-Auflösung nicht im klassischen 4:3, sondern im modernen Displayformat 16:9. Dazu kommen eine lichtstarke Blende… Testbericht Samsung Galaxy XCover 3 im Test 78,6% Der Test zeigt, was dem Pionier im Segment der robusten Smartphones diesmal gelungen ist.