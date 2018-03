In-Ear-Hörer Ultimate Ears Metro Fi 150 Datenblatt

© Archiv In-Ear-Hörer Ultimate Ears Metro Fi 150

Die Dreingaben sind beim Metro Fi 150 von Ultimate Ears heutzutage Standard. Besser als der Durchschnitt aber sind seine festeren, transparenten Silikon-Stöpsel, die für einen guten und angenehmen Halt sorgen.

Der Metro Fi 150 zeigte er zwar nicht ganz so viele Details wie sein 10 Euro teurerer Bruder Metro Fi 2 (8/07, der jetzt Metro Fi 200 heißt), dafür aber konnte er sich mit sattem Bass und farbigen Mitten auch am iPod sehr gut in Szene setzten. Darüber hinaus gefiel er mit anspringender Musikalität, ohne jemals aufdringlich zu wirken.

Ultimate Ears Metro Fi 150

Hersteller Ultimate Ears Preis 50.00 € Wertung 28.0 Punkte Testverfahren 1.0

