Kompakt-Lautsprecher JBL Control One aktiv und drahtlos

Control One: Diesen griffigen Namen trägt die vermutlich bekannteste Feten- und Kneipenbox der Welt. Das Erfolgsrezept: günstiger Preis, pflegeleichtes Kunststoffgehäuse und ein wattsparender Aufbau, der auch an kleinen Verstärkern eine erstaunliche Dynamik ermöglicht.

Zum Kultstatus beigetragen hat sicher auch die außergewöhnliche Belastbarkeit. Mit kleinen Glühbirnchen trickreich beschaltete Frequenzweichen verwandeln überschüssige Verstärkerleistung in Wärme, ohne die Box gänzlich abzuschalten. Keine wirklich audiophile Lösung, aber allemal besser als durchgebrannte Schwingspulen.

Die brandneue Aktivversion 2.4 G mit drahtloser Signalübertragung braucht keine glimmenden Lebensretter, denn die Endstufen sind mit 15 Watt pro Kanal angemessen dimensioniert. Diese Zahl klingt unspektakulär, doch Vorsicht: Bis auf einen Kondensator vorm Hochtöner liegen keine verlustbehafteten Weichenbauteile im Signalweg.

Der Sender (Anschluss via Pre-out, Tape-Monitor-out oder Kopfhörerbuchse) überträgt das Signal in digitaler Form (2,4-Gigahertz-Standard), die Reichweite beträgt bis zu 20 Meter. Die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger erfolgt automatisch. Vier wählbare Kanäle gestatten die Verwendung von mehreren Sets in gemeinsamer Umgebung, etwa für Multichannel. Eine Box enthält den Empfänger und die Stereoendstufe, ein konventionelles Boxenkabel versorgt das zweite Exemlar. Weniger erfreulich: Es gibt keine mechanischen Netzschalter.

Einmal installiert, unterscheiden sich die 2.4 G kaum von herkömmlichen Lautsprechern. Rauschen oder Brummen (bei Analogfunkstrecken leider an der Tagesordnung) sind höchstens im Extremfall (Ohr direkt an der Box) zu hören. Solange man nicht versucht, die Grenzen der Reichweite auszuloten, gibt es auch keine Aussetzer.